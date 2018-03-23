Болельщики сборной России: «Мы – часть большой и великой страны!»

Болельщики сборной России вывесили баннер перед началом товарищеского матча против команды Бразилии (0:0, первый тайм).

«Мы – часть большой и великой страны!» – написано на баннере.

На боковых трибунах и на нижнем ярусе фанаты развернули полотна с названиями городов, которые примут матчи чемпионата мира.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.