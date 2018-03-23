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    Болельщики сборной России: «Мы – часть большой и великой страны!»

    Болельщики сборной России вывесили баннер перед началом товарищеского матча против команды Бразилии (0:0, первый тайм).

    «Мы – часть большой и великой страны!» – написано на баннере.

    На боковых трибунах и на нижнем ярусе фанаты развернули полотна с названиями городов, которые примут матчи чемпионата мира.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 19:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 марта 2018, 20:36

      Интересно, что делают на футбольном поле 10 дяденек в белой форме и один - в зелёной? Им, вообще, некто по фамилии Черчесов объяснил, что то, чем они занимаются должно называться футболом, в который играют 11 человек в команде с целью забить гол в чужие ворота? На данный момент у нас абсолютно нет нападения, а в обороне пытается играть один Акинфеев!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 марта 2018, 20:27

      Команда бездарно играет. Видимо иначе не умеет. Особо бездарен тренер. Такого ещё не было.

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 23 марта 2018, 20:21

      Но только без абрека Черчесова, который обречен полностью....

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 марта 2018, 20:20

      Это же слоган из рекламы компании по производству газа Новатэк!
      Фотография обрезана. Наверняка слева написано её название.

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