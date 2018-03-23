Болельщики сборной России: «Мы – часть большой и великой страны!»

Интересно, что делают на футбольном поле 10 дяденек в белой форме и один - в зелёной? Им, вообще, некто по фамилии Черчесов объяснил, что то, чем они занимаются должно называться футболом, в который играют 11 человек в команде с целью забить гол в чужие ворота? На данный момент у нас абсолютно нет нападения, а в обороне пытается играть один Акинфеев!
Болельщики сборной России вывесили баннер перед началом товарищеского матча против команды Бразилии (0:0, первый тайм).
«Мы – часть большой и великой страны!» – написано на баннере.
На боковых трибунах и на нижнем ярусе фанаты развернули полотна с названиями городов, которые примут матчи чемпионата мира.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.