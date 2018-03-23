Гаджиев: «Амкар» находится в крайне сложной финансовой ситуации, команде нужно на что-то жить»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что пермяки поступили правильно, согласившись на перенос домашнего матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» на поле железнодорожников. По словам специалиста, клубу нужны деньги, чтобы выжить.

– Мы сейчас говорим о реалиях: «Амкар» находится в крайне сложной финансовой ситуации, команде нужно на что-то жить. Все только разговаривают, а помогать – особо не помогают. Губернатор выделил какую-то сумму, гарантировал, что по идее пермяки доиграют сезон до конца. Но клубу необходимо свою хилую финансовую составляющую каким-то образом подкрепить. «Локомотив» берет все расходы по организации предстоящего матча на себя?

– Да. Оплачивает «Амкару» переезд. Плюс вся прибыль от билетной программы достанется пермякам.

– Видимо, поэтому «Амкар» и согласился. Думаю, это позволит пермякам еще куда-то потом поехать или слетать на выезд. Потому что на выездные игры денег по большому счету нет.

– Все настолько печально?

– Да… Даже на выезд тяжело собрать. Казна пустая. Денег просто нет. Им вроде бы должны еще заплатить за какие-то трансферы. До сих пор средства не перевели. Может быть, клуб еще дождется какой-то суммы от РФПЛ за телевидение. Не знаю. И еще небольшие деньги поступят из бюджета. А пока все очень непросто. «Амкар» должен сводить концы с концами до завершения сезона.