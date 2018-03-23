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    Гаджиев: «Амкар» находится в крайне сложной финансовой ситуации, команде нужно на что-то жить»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что пермяки поступили правильно, согласившись на перенос домашнего матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» на поле железнодорожников. По словам специалиста, клубу нужны деньги, чтобы выжить.

    – Мы сейчас говорим о реалиях: «Амкар» находится в крайне сложной финансовой ситуации, команде нужно на что-то жить. Все только разговаривают, а помогать – особо не помогают. Губернатор выделил какую-то сумму, гарантировал, что по идее пермяки доиграют сезон до конца. Но клубу необходимо свою хилую финансовую составляющую каким-то образом подкрепить. «Локомотив» берет все расходы по организации предстоящего матча на себя?

    – Да. Оплачивает «Амкару» переезд. Плюс вся прибыль от билетной программы достанется пермякам.

    – Видимо, поэтому «Амкар» и согласился. Думаю, это позволит пермякам еще куда-то потом поехать или слетать на выезд. Потому что на выездные игры денег по большому счету нет.

    – Все настолько печально?

    – Да… Даже на выезд тяжело собрать. Казна пустая. Денег просто нет. Им вроде бы должны еще заплатить за какие-то трансферы. До сих пор средства не перевели. Может быть, клуб еще дождется какой-то суммы от РФПЛ за телевидение. Не знаю. И еще небольшие деньги поступят из бюджета. А пока все очень непросто. «Амкар» должен сводить концы с концами до завершения сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 16:10
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 12:43

      Ситуация критическая.Если Амкар снимется с чемпионата ,для кого то это будет плюс,для кого то минус.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 09:31

      печальная ситуация, поэтому конечно согласились.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 24 марта 2018, 09:14

      Все это меценатство конечно хорошо, деньги от билетов, оплата перелета и всего остального, но создается полное впечатление, что мы вернулись в лихие 90-е. Есть же какие то правила. Получается, что календарь написан для избранных и соблюдать его можно условно.
      Все действительно идет к тому, что в РФПЛ будут играть 4 команды между собой по 4 круга осенью и 4 круга весной. А все остальные пойдут в ФНЛ прозябать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 23 марта 2018, 18:45

      один шаг остался до сдачи,если он ещё не сделан.пора лавочку закрывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 23 марта 2018, 18:00

      расформировать!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 23 марта 2018, 18:00

      . Все только разговаривают, а помогать – особо не помогают
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      А вот тут неожиданно прилетела помощь от кочегаров.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 23 марта 2018, 17:41

      Если не это покупка чемпионства, то что? Осталось пермякам сэкономить на билетах и не приехать на оставшиеся игры, сразу касса пополнится и погода наладится.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 23 марта 2018, 17:35

      Теперь ясно, почему старый свалил с этого болота.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 23 марта 2018, 17:29

      Как говорили в фильме Мимино: ну вот вам и еще одно место.

      9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 23 марта 2018, 17:01

      Сомнительный способ поправить финансовое положение.

      14
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