Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гаджиев: «Амкар» находится в крайне сложной финансовой ситуации, команде нужно на что-то жить»

Гаджиев: «Амкар» находится в крайне сложной финансовой ситуации, команде нужно на что-то жить»

23 марта 2018, 16:10
21

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что пермяки поступили правильно, согласившись на перенос домашнего матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» на поле железнодорожников. По словам специалиста, клубу нужны деньги, чтобы выжить.

– Мы сейчас говорим о реалиях: «Амкар» находится в крайне сложной финансовой ситуации, команде нужно на что-то жить. Все только разговаривают, а помогать – особо не помогают. Губернатор выделил какую-то сумму, гарантировал, что по идее пермяки доиграют сезон до конца. Но клубу необходимо свою хилую финансовую составляющую каким-то образом подкрепить. «Локомотив» берет все расходы по организации предстоящего матча на себя?

– Да. Оплачивает «Амкару» переезд. Плюс вся прибыль от билетной программы достанется пермякам.

– Видимо, поэтому «Амкар» и согласился. Думаю, это позволит пермякам еще куда-то потом поехать или слетать на выезд. Потому что на выездные игры денег по большому счету нет.

– Все настолько печально?

– Да… Даже на выезд тяжело собрать. Казна пустая. Денег просто нет. Им вроде бы должны еще заплатить за какие-то трансферы. До сих пор средства не перевели. Может быть, клуб еще дождется какой-то суммы от РФПЛ за телевидение. Не знаю. И еще небольшие деньги поступят из бюджета. А пока все очень непросто. «Амкар» должен сводить концы с концами до завершения сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Гаджиев Гаджи
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Жёлто-синий
1521811426
Пусть вылетают как появятся деньги вернуться обратно
Ответить
Влад-20
1521811594
Если игрокам не на что жить, пусть идут на завод и вливаются в трудовой коллектив на 10 тыс. в месяц.
Ответить
Приус
1521812999
С таким бюджетом пора в ФНЛ.
Ответить
СШГЭС
1521813321
Шапито продолжается.
Ответить
Сибирь за Спартак
1521813716
Сомнительный способ поправить финансовое положение.
Ответить
AlfavitЪ
1521815359
Как говорили в фильме Мимино: ну вот вам и еще одно место.
Ответить
Братья Васильевы
1521815736
Теперь ясно, почему старый свалил с этого болота.
Ответить
Ахимас Вельде
1521816074
Если не это покупка чемпионства, то что? Осталось пермякам сэкономить на билетах и не приехать на оставшиеся игры, сразу касса пополнится и погода наладится.
Ответить
порт
1521817239
. Все только разговаривают, а помогать – особо не помогают ======================================= А вот тут неожиданно прилетела помощь от кочегаров.
Ответить
EFR
1521817240
расформировать!!!
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
2
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
4
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
30
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
9
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
20
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+