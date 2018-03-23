«Тоттенхэм» может выкупить Эванса в случае вылета «Вест Бромвича» из АПЛ

Защитник «Вест Бромвича» Джонни Эванс входит в трансферные цели «Тоттенхэма». У лондонского клуба есть опция выкупа 30-летнего североирландца за 3 миллиона фунтов стерлингов по окончании сезона.

Это может случиться в том случае, если «Вест Бромвич» вылетит в чемпионшип. По итогам 31 тура «дрозды» идут на последнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В «Тоттенхэме» Эванс рассматривается в качестве потенциальной замены Тоби Алдервейрелду, который ближайшим летом может сменить клубную прописку. Стоит отметить, что Эвансом ранее также интересовались «Манчестер Сити» и «Арсенал».