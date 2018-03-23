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    «Тоттенхэм» может выкупить Эванса в случае вылета «Вест Бромвича» из АПЛ

    Защитник «Вест Бромвича» Джонни Эванс входит в трансферные цели «Тоттенхэма». У лондонского клуба есть опция выкупа 30-летнего североирландца за 3 миллиона фунтов стерлингов по окончании сезона.

    Это может случиться в том случае, если «Вест Бромвич» вылетит в чемпионшип. По итогам 31 тура «дрозды» идут на последнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    В «Тоттенхэме» Эванс рассматривается в качестве потенциальной замены Тоби Алдервейрелду, который ближайшим летом может сменить клубную прописку. Стоит отметить, что Эвансом ранее также интересовались «Манчестер Сити» и «Арсенал».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    23.03.2018 08:55
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