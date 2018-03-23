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    Облак ждет предложений со стороны руководства «Атлетико»

    Вратарь «Атлетико» Ян Облак ждет шагов от руководства мадридского клуба, чтобы прояснить свое будущее в этой команде.

    «Пока мне сложно сказать, что будет дальше. Это касается даже завтрашнего дня, не говоря уже о следующем сезоне. Но я спокоен, данная ситуация зависит от «Атлетико». А что будет потом, никто не знает.

    Пока у меня нет новостей на этот счет. Многое было сказано о моем новом контракте, но единственное, что могу подтвердить – ничего нового не произошло.

    У меня есть действующий контракт, который я подписал два года назад. Теперь мне нужно дождаться действий со стороны «Атлетико», – сказал Облак.

    Ранее сообщалось, что вратарь перейдет ближайшим летом в «Арсенал» или «Ливерпуль» за 100 миллионов евро. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.

    Источник: Goal.com

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    23.03.2018 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 23 марта 2018, 12:15

      Можно и в АПЛ поиграть. Есть все шансы,стать там одним из лучших киперов!

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