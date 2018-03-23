Облак ждет предложений со стороны руководства «Атлетико»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак ждет шагов от руководства мадридского клуба, чтобы прояснить свое будущее в этой команде.

«Пока мне сложно сказать, что будет дальше. Это касается даже завтрашнего дня, не говоря уже о следующем сезоне. Но я спокоен, данная ситуация зависит от «Атлетико». А что будет потом, никто не знает.

Пока у меня нет новостей на этот счет. Многое было сказано о моем новом контракте, но единственное, что могу подтвердить – ничего нового не произошло.

У меня есть действующий контракт, который я подписал два года назад. Теперь мне нужно дождаться действий со стороны «Атлетико», – сказал Облак.

Ранее сообщалось, что вратарь перейдет ближайшим летом в «Арсенал» или «Ливерпуль» за 100 миллионов евро. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.