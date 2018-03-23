Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев удивлен решением «Амкара» играть на стадионе «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев удивлен решением о переносе домашнего матча его бывшей команды с «Локомотивом» из Перми в Черкизово.

    «Мне сложно оценивать решение руководства «Амкара». Люди же чем-то руководствовались в этой ситуации. Мне непонятно, почему «Амкару» запретили играть на своем поле в Перми. Это неправильно», – сказал Гаджиев.

    Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» перенесен из Перми в Москву, где пройдет на стадионе в Черкизово.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2018 07:09
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 марта 2018, 12:59

      У Амкара проблемы с бабками вот они заранее и продались а зачем вообще играть лучше бы взяли бабло и баранку 3-0

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 23 марта 2018, 12:49

      весеннее помутнение в чьих-то головах что-бы такую дурь протащит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 марта 2018, 12:14

      Мне тоже непонятно, почему нельзя играть в Перми. Но возможному переносу в Хабаровск почему-то никто не удивлялся, все делали вид, будто так и надо!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Diesel133 23 марта 2018, 18:49

      Ну да,почему нельзя было в Саранске сыграть?Всё ближе)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 23 марта 2018, 12:13

      Совсем стыд потеряли, ничего не боятся. Раз в кабинетах всё решили, может вообще закончить чемпионат. Нужные наверху, не нужные в ФНЛ, а середине пофиг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      niko5 23 марта 2018, 11:12

      В пермском крае надо развивать железные дороги,а денег нет!!!Вот и весь ответ!!Команда прошла-все за Локо!!!ПОЗОР!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 марта 2018, 10:22

      теперь локо точно чемпион

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 марта 2018, 09:28

      Непонятно другое-почему РФС молчит?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol > nemolod 23 марта 2018, 11:28

      РФС не молчит, он в доле.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 марта 2018, 09:25

      А переносу игры в Хабаровск Гаджиев не удивился, да?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 23 марта 2018, 09:15

      становится все интересней наблюдать за рфпл..интересно где и в какой игре в следующий раз косяк вылезет.ну и болелам амкара привет от..ну сами знаете кого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 23 марта 2018, 09:11

      причина кроется в политике. Губернатор Пермского края, бывший зам. Мэра Москвы.
      Все на благо чемпионства Локо, а то вдруг не справятся сами или травмы в конце Чемпионата, а там Зенит и Краснодар. Так и преимущество потеряют и ЦСКА или СПАРТАК догонят.
      Надеюсь однажды Прокуратура все это вскроет и виновные понесут наказание

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11