Гаджиев удивлен решением «Амкара» играть на стадионе «Локомотива»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев удивлен решением о переносе домашнего матча его бывшей команды с «Локомотивом» из Перми в Черкизово.

«Мне сложно оценивать решение руководства «Амкара». Люди же чем-то руководствовались в этой ситуации. Мне непонятно, почему «Амкару» запретили играть на своем поле в Перми. Это неправильно», – сказал Гаджиев.

Напомним, матч 24-го тура РФПЛ «Амкар» – «Локомотив» перенесен из Перми в Москву, где пройдет на стадионе в Черкизово.