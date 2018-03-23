Жилберто Силва не знает никого из сборной России, кроме Комбаровых и Глушакова

Бывший футболист сборной Бразилии Жилберто Силва, в составе которой он становился чемпионом мира 2002 года, рассказал о своем знакомстве с игроками сборной России.

Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени.

– Кто самый опасный в составе россиян?

– К сожалению, почти не знаю игроков из вашей сборной. В Бразилии не транслируют чемпионат России, возможности смотреть матчи и знакомиться с футболистами у меня нет. Но мне известно, что в команде есть два близнеца, выступающих в атаке. И они достаточно сильные. А еще я знаю Глушакова.

– Откуда?

– Мы познакомились с ним во время моего предыдущего визита в Россию в прошлом году. Вместе участвовали в одном мероприятии, сегодня снова встретились. Он очень понравился мне как человек. Очень приятный!

– Глушаков потянул бы уровень сборной Бразилии, которая стала в 2002-м чемпионом мира?

– Ему было бы очень сложно. В то время за нашу команду играли очень сильные футболисты. А еще в заявку не попало примерно 10-15 человек такого же высочайшего класса, которые тоже могли бы попасть в состав.