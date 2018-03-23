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    Жилберто Силва не знает никого из сборной России, кроме Комбаровых и Глушакова

    Бывший футболист сборной Бразилии Жилберто Силва, в составе которой он становился чемпионом мира 2002 года, рассказал о своем знакомстве с игроками сборной России.

    Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени.

    – Кто самый опасный в составе россиян?

    – К сожалению, почти не знаю игроков из вашей сборной. В Бразилии не транслируют чемпионат России, возможности смотреть матчи и знакомиться с футболистами у меня нет. Но мне известно, что в команде есть два близнеца, выступающих в атаке. И они достаточно сильные. А еще я знаю Глушакова.

    – Откуда?

    – Мы познакомились с ним во время моего предыдущего визита в Россию в прошлом году. Вместе участвовали в одном мероприятии, сегодня снова встретились. Он очень понравился мне как человек. Очень приятный!

    – Глушаков потянул бы уровень сборной Бразилии, которая стала в 2002-м чемпионом мира?

    – Ему было бы очень сложно. В то время за нашу команду играли очень сильные футболисты. А еще в заявку не попало примерно 10-15 человек такого же высочайшего класса, которые тоже могли бы попасть в состав.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 06:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 марта 2018, 12:16

      Комбаровых? Исправьте заголовок, не позорьтесь)))

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 23 марта 2018, 08:52

      Судя по всему Жилберто Силва говорит о Миранчуках, а не о Комбаровых. Заголовок исправьте.

      2
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      Рейтинг: +1969

      Niko 23 марта 2018, 06:51

      А жилберто это кто?))))

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