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  • Селихов: «В еврокубках всегда поддерживаю российские клубы. Я же русский»

Селихов: «В еврокубках всегда поддерживаю российские клубы. Я же русский»

22 марта 2018, 22:26
12

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о выступлении красно-белых в еврокубках.

– В еврокубках за российские клубы болеешь?

Я всегда поддерживаю российские клубы. Я же русский. Если мы вылетели, то пусть побеждают они. Это же нам на руку. Не конкретно даже «Спартаку», а всей России.

– Согласен, что «Спартак» оказался не совсем готов к Лиге чемпионов?

В принципе, мы нормально прошли турнир, почувствовали уровень. Хороший был опыт. Надеюсь, в следующий раз выступим лучше.

– В чем конкретно проявляется этот опыт?

Ну вот играли мы с «Ливерпулем». Это не «Зенит» или ЦСКА – абсолютно другой уровень. Надо все делать быстрей. Бегать, думать

– Помнишь, как ты дебютировал в матче против «Ливерпуля»? Коленки тогда не тряслись?

Честно, казалось, что все это сон. А трястись особо времени не было. Расскажу забавный момент. Когда стало понятно, что Артем Ребров получил травму и дальше играть не может, мне сказали готовиться к выходу. А у меня щиток на левой ноге никак не застегивается. Надеваю гетру, а он выпадает. Еще раз пробую надеть – оп, опять упал.

И тут замечаю, что Джанлука Риоми, наш тренер вратарей, на меня внимательно смотрит. У меня сразу мысль: «Неужели он сейчас подумает, что меня затрясло?». Мне самому уже смешно, голову поднимаю, мол, Джанлука, все нормально, ноу страх. Не успел, короче, испугаться.

Напомним, что «Спартак» вылетел из розыгрыша Лиги Европы на этапе 1/16 финала в матчах против «Атлетика».

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Селихов Александр
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Татарин за ЦСКА
1521749009
вот это правильно,мы же русские и с нами Бог.
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САДЫЧОК
1521750736
селихов-очень слабый вратарь !
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anatolich72
1521753030
МОЛОДЕЦ!
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Диктор
1521778241
И это правильная позиция.
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ОЛЕГ К.
1521780768
И я тоже,независимо,что болею за Зенит.
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OfaZavr
1521792496
правильно, это верная позиция любого адекватного болельщика.
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Чикомас
1521808964
Я- тоже.
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