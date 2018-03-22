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    Селихов: «В еврокубках всегда поддерживаю российские клубы. Я же русский»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о выступлении красно-белых в еврокубках.

    – В еврокубках за российские клубы болеешь?

    Я всегда поддерживаю российские клубы. Я же русский. Если мы вылетели, то пусть побеждают они. Это же нам на руку. Не конкретно даже «Спартаку», а всей России.

    – Согласен, что «Спартак» оказался не совсем готов к Лиге чемпионов?

    В принципе, мы нормально прошли турнир, почувствовали уровень. Хороший был опыт. Надеюсь, в следующий раз выступим лучше.

    – В чем конкретно проявляется этот опыт?

    Ну вот играли мы с «Ливерпулем». Это не «Зенит» или ЦСКА – абсолютно другой уровень. Надо все делать быстрей. Бегать, думать

    – Помнишь, как ты дебютировал в матче против «Ливерпуля»? Коленки тогда не тряслись?

    Честно, казалось, что все это сон. А трястись особо времени не было. Расскажу забавный момент. Когда стало понятно, что Артем Ребров получил травму и дальше играть не может, мне сказали готовиться к выходу. А у меня щиток на левой ноге никак не застегивается. Надеваю гетру, а он выпадает. Еще раз пробую надеть – оп, опять упал.

    И тут замечаю, что Джанлука Риоми, наш тренер вратарей, на меня внимательно смотрит. У меня сразу мысль: «Неужели он сейчас подумает, что меня затрясло?». Мне самому уже смешно, голову поднимаю, мол, Джанлука, все нормально, ноу страх. Не успел, короче, испугаться.

    Напомним, что «Спартак» вылетел из розыгрыша Лиги Европы на этапе 1/16 финала в матчах против «Атлетика».

    Источник: «Российская газета»

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    22.03.2018 22:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 марта 2018, 15:42

      Я- тоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 11:08

      правильно, это верная позиция любого адекватного болельщика.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 23 марта 2018, 07:52

      И я тоже,независимо,что болею за Зенит.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 марта 2018, 07:10

      И это правильная позиция.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 23 марта 2018, 00:10

      МОЛОДЕЦ!

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 22 марта 2018, 23:32

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      селихов-очень слабый вратарь !

      -9
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 23:03

      вот это правильно,мы же русские и с нами Бог.

      6
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 23:33

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      ты же татарин ?!

      -6
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > VVM1964 23 марта 2018, 00:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      татарин и в Африке татарин!

      -5
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 > САДЫЧОК 23 марта 2018, 08:59

      Для бестолковых:
      Русский-татарин
      Русский-еврей
      Русский-немец и т.д.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > САДЫЧОК 23 марта 2018, 11:53

      и что что татарин???Я родился им,а в душе я русский.

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