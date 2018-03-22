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    Селихов: «Когда-нибудь и Акинфеева заменят в сборной»

    Вратарь сборной России Александр Селихов поделился мнением об игре голкипера Игоря Акинфеева.

    Я как-то и не думаю об этом [что Акинфеев – первый номер в сборной – прим. «Бомбардира»]. Мое дело играть, тренироваться, показывать свой уровень. А дальше уже все зависит от главного тренера и от обстоятельств. Бывают травмы, другие моменты. У меня нет проблем в этом плане: Акинфеев сильнее и поэтому он играет.

    – Возможно ли пробиться в основу из-за его широкой спины?

    – Тяжело, конечно. Но незаменимых нет: когда-нибудь и его кто-нибудь заменит.

    – Ты как-то говорил, что восхищаешься психологической устойчивостью Игоря.

    – Да, психологию я бы у него взял. И опыт. Он ведь уже на всевозможных турнирах поиграл, и никакие решающие матчи на него особо не давят. В этом плане он абсолютно спокойно себя чувствует, и, посмотрите, проводит великолепный сезон.

    – Кстати, ты с ним знаком, общаешься?

    У нас была прикольная история. После матча в августе, когда мы ЦСКА проиграли, я попросил у Акинфеева футболку. Да, говорит, сейчас тебе принесут. В итоге, так мне никто ничего и не принес.

    И вот уже в декабре перед игрой на нашем стадионе мы снова встречаемся с ним в подтрибунном помещении. Он мне: «Сань, здарова! Про футболку помню, отдам после матча». И действительно: мне потом администратор ЦСКА ее принес. Если честно, я был сильно удивлен. Думаю, этот случай показывает, какой Игорь человек.

    – Коллекционируешь футболки? Какие можешь назвать самыми ценными?

    Вот, наверно, акинфеевскую к самым ценным можно отнести. Фирмино из «Ливерпуля» есть, Рико, вратарь «Севильи». Кто мне нравится, у того футболку и прошу. У меня маек немного, всего-то штук 50.

    Завтра сборная России проведет товарищеский матч против сборной Бразилии.

    Источник: «Российская газета»

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    22.03.2018 21:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 марта 2018, 00:06

      Еще лет 10 Акинфеев поиграет .......

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