Симонян: «К счастью, Тереза Мэй не входит в стартовый состав сборной Англии»

Вице-президент РФС Никита Симонян уверен, что чемпионат мира-2018 пройдет в прекрасной обстановке и без представителей Великобритании и других стран, которые хотят бойкотировать турнир.

«Разговоры Запада о бойкоте мундиаля — настоящая истерия. Хочется обратиться ко всем, кто намеревается бойкотировать турнир: успокойтесь, чемпионат мира в России состоится и пройдет великолепно и без вашего присутствия.

Мы очень хотим видеть в нашей стране среди участников мундиаля все отобравшиеся на него сборные, но сам турнир совершенно ничего не потеряет, если чиновники и руководители тех же Великобритании, Польши и других стран, втягивающих спорт в политические провокации, не приедут в Россию.

Если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приедет на ЧМ, то от этого проиграет только она сама. К счастью, это никак не повлияет на спортивную составляющую, так как Мэй не выходит в стартовом составе сборной Англии», – заявил ветеран.

Напомним, правительства Великобритании, Польши и еще нескольких стран рассматривают возможность бойкота ЧМ-2018.