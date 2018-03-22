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    Симонян: «К счастью, Тереза Мэй не входит в стартовый состав сборной Англии»

    Вице-президент РФС Никита Симонян уверен, что чемпионат мира-2018 пройдет в прекрасной обстановке и без представителей Великобритании и других стран, которые хотят бойкотировать турнир.

    «Разговоры Запада о бойкоте мундиаля — настоящая истерия. Хочется обратиться ко всем, кто намеревается бойкотировать турнир: успокойтесь, чемпионат мира в России состоится и пройдет великолепно и без вашего присутствия.

    Мы очень хотим видеть в нашей стране среди участников мундиаля все отобравшиеся на него сборные, но сам турнир совершенно ничего не потеряет, если чиновники и руководители тех же Великобритании, Польши и других стран, втягивающих спорт в политические провокации, не приедут в Россию.

    Если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приедет на ЧМ, то от этого проиграет только она сама. К счастью, это никак не повлияет на спортивную составляющую, так как Мэй не выходит в стартовом составе сборной Англии», – заявил ветеран.

    Напомним, правительства Великобритании, Польши и еще нескольких стран рассматривают возможность бойкота ЧМ-2018.

    Источник: Известия

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    22.03.2018 07:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5462

      Дядя Серёжа 22 марта 2018, 12:20

      Была МатьТереза, а это Тереза твою мать,
      Без вас сможем поиграть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:57

      все верно сказал, обойдемся без тех кто пытается испортить праздник.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 марта 2018, 11:44

      Никита Симонян лукавит. Если отказ приехать на чемпионат Англии и Польши - вещи для футбольного праздника сегодня неприятные, но не смертельные, то отказ приехать, например, Германии и Испании низвели бы чемпионат мира в ранг второсортного коммерческого турнира. О бразильцах и аргентинцах речи нет, они приедут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > cska-62 22 марта 2018, 19:19

      но думаю до того дело не дойдет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +450

      Houston 22 марта 2018, 10:54

      Как же противно наблюдать, когда такие не компетентные люди, пытаются диктовать какие то правила в спорте.

      2
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 22 марта 2018, 09:55

      Печально конечно, что тупые властители некоторых стран лишают свой народ праздника!!! запугивают народ дезинформацией как в России всё плохо, приводит к тому, что люди не знают реальных событий в нашей стране!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2018, 08:35

      Т. Мэй- это вратарь в чемпионшипе и запасной в сборной Англии, она глотает
      с американского одиннадцатиметрового, только так.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 марта 2018, 08:14

      Все больше идиотов у власти. Что Украина, теперь эти. Более чем уверен, что ни украинцы, ни англичане не поддерживают бойкот. Они за футбольный праздник. Но, как говорится, есть народ, а есть власть. Вот власть в данном случае глуповата. (Хотя кто бы говорил сидя в России)) ).

      5
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 22 марта 2018, 07:41

      Правильные слова от великого человека!

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