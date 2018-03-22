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  • Симонян: «К счастью, Тереза Мэй не входит в стартовый состав сборной Англии»

Симонян: «К счастью, Тереза Мэй не входит в стартовый состав сборной Англии»

22 марта 2018, 07:31
9

Вице-президент РФС Никита Симонян уверен, что чемпионат мира-2018 пройдет в прекрасной обстановке и без представителей Великобритании и других стран, которые хотят бойкотировать турнир.

«Разговоры Запада о бойкоте мундиаля — настоящая истерия. Хочется обратиться ко всем, кто намеревается бойкотировать турнир: успокойтесь, чемпионат мира в России состоится и пройдет великолепно и без вашего присутствия.

Мы очень хотим видеть в нашей стране среди участников мундиаля все отобравшиеся на него сборные, но сам турнир совершенно ничего не потеряет, если чиновники и руководители тех же Великобритании, Польши и других стран, втягивающих спорт в политические провокации, не приедут в Россию.

Если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приедет на ЧМ, то от этого проиграет только она сама. К счастью, это никак не повлияет на спортивную составляющую, так как Мэй не выходит в стартовом составе сборной Англии», – заявил ветеран.

Напомним, правительства Великобритании, Польши и еще нескольких стран рассматривают возможность бойкота ЧМ-2018.

Источник: Известия
Чемпионат мира Англия Польша Симонян Никита
Комментарии (9)
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Кривоножка
1521693696
Правильные слова от великого человека!
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bset
1521695679
Все больше идиотов у власти. Что Украина, теперь эти. Более чем уверен, что ни украинцы, ни англичане не поддерживают бойкот. Они за футбольный праздник. Но, как говорится, есть народ, а есть власть. Вот власть в данном случае глуповата. (Хотя кто бы говорил сидя в России)) ).
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vladimir-7
1521696907
Т. Мэй- это вратарь в чемпионшипе и запасной в сборной Англии, она глотает с американского одиннадцатиметрового, только так.
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dendiesel
1521701738
Печально конечно, что тупые властители некоторых стран лишают свой народ праздника!!! запугивают народ дезинформацией как в России всё плохо, приводит к тому, что люди не знают реальных событий в нашей стране!!!
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Houston
1521705253
Как же противно наблюдать, когда такие не компетентные люди, пытаются диктовать какие то правила в спорте.
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cska-62
1521708265
Никита Симонян лукавит. Если отказ приехать на чемпионат Англии и Польши - вещи для футбольного праздника сегодня неприятные, но не смертельные, то отказ приехать, например, Германии и Испании низвели бы чемпионат мира в ранг второсортного коммерческого турнира. О бразильцах и аргентинцах речи нет, они приедут.
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OfaZavr
1521709036
все верно сказал, обойдемся без тех кто пытается испортить праздник.
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Дядя Серёжа
1521710428
Была МатьТереза, а это Тереза твою мать, Без вас сможем поиграть.
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