Ловчев: «Томь», «Ростов», «Арсенал» – это и есть уровень Дзюбы»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поговорил о фигуре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Эксперт считает, что форвард не подходит для топ-клубов.

«Мы видим, что у Артема хорошо получается играть в арендах в таких командах, как «Томь», «Ростов» или «Арсенал». При этом не все получается в том же «Зените». Это говорит о том, что клубы вроде томичей, ростовчан и туляков и есть уровень Дзюбы», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Наш футбол».

Дзюба принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».