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  • Ловчев: «Томь», «Ростов», «Арсенал» – это и есть уровень Дзюбы»

Ловчев: «Томь», «Ростов», «Арсенал» – это и есть уровень Дзюбы»

21 марта 2018, 23:36
21

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поговорил о фигуре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Эксперт считает, что форвард не подходит для топ-клубов.

«Мы видим, что у Артема хорошо получается играть в арендах в таких командах, как «Томь», «Ростов» или «Арсенал». При этом не все получается в том же «Зените». Это говорит о том, что клубы вроде томичей, ростовчан и туляков и есть уровень Дзюбы», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Наш футбол».

Дзюба принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Арсенал Ростов Дзюба Артем Ловчев Евгений
Комментарии (21)
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DOCTOR PENALTY
1521666344
Не выше!
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whitecoal
1521679155
Не поддерживаю ни одну из сторон, но соглашусь с Ловчевым, а до этого с Уткиным. Томь, Ростов и Арсенал (не в обиду, парни) - уровень Дзюбы. Он много говорит, но тянет только в этих клубах, не выдерживая конкуренции в Спартаке и Зените. Вы только задумайтесь, парню почти 30 лет, а чего он реально достиг, чем запомнился, кроме болтовни и постоянной аренды. Карпину он что-то доказывает, потом Манчини, пытается не проиграть за Арсенал из-за Карпина, думает заплатить за игру против Зенита (Читай Манчини), но как-то всё это не серьёзно. И наверно не случайно спартаковцы никогда не простят его уход, а зенитовцы никогда не примут его, как своего
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Опорник84
1521691145
Тогда зачем ты его сватаешь в сборную Черчесову?
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Диктор
1521691879
Полностью согласен.
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Кривоножка
1521694079
Потому что он ,так сказать товаром стал,который переходит от одних к другим;)))
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zigbert
1521704642
Конкуренции в Арсенале конечно у него не будет.
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OfaZavr
1521707821
так и есть без сомнений)
Ответить
Таганский
1521709059
На х.. Ростову не нужен такого уровня проститут - у нас норм мужики играют, а не такие!!
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Spartak Piter
1521712243
100%
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Garrincha58
1521718074
сейчас Зенит на том же уровне что и «Томь», «Ростов», «Арсенал»
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