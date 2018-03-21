Ловчев: «Томь», «Ростов», «Арсенал» – это и есть уровень Дзюбы»

Говорила Слонопотаму - не борзей!
...Попал он, было, типа в ссылку, - в Ростсельмаш, - но ведь как там заиграл! и всё уже сложилось!... Плечи расправил, ноги раскорячил - плять,- киркоров на газоне! Только при этом пол-команды корячилось, чтоб ему , косолапому, дать хоть один шарабан забить. А он - давай прикалывать одноклубников и глумиться над соперниками, да с шутками и прибаутками.!... Только вот в футболе-та... прям как в жизни - не знаешь, с кем тропинка сведёть...
Не гадь, где играешь,
Не играй, где гадишь!
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поговорил о фигуре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Эксперт считает, что форвард не подходит для топ-клубов.
«Мы видим, что у Артема хорошо получается играть в арендах в таких командах, как «Томь», «Ростов» или «Арсенал». При этом не все получается в том же «Зените». Это говорит о том, что клубы вроде томичей, ростовчан и туляков и есть уровень Дзюбы», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Наш футбол».
Дзюба принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».