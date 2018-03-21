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    Ловчев: «Томь», «Ростов», «Арсенал» – это и есть уровень Дзюбы»

    Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поговорил о фигуре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Эксперт считает, что форвард не подходит для топ-клубов.

    «Мы видим, что у Артема хорошо получается играть в арендах в таких командах, как «Томь», «Ростов» или «Арсенал». При этом не все получается в том же «Зените». Это говорит о том, что клубы вроде томичей, ростовчан и туляков и есть уровень Дзюбы», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Наш футбол».

    Дзюба принадлежит санкт-петербургскому «Зениту».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 23:36
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 23 марта 2018, 00:24

      Говорила Слонопотаму - не борзей!
      ...Попал он, было, типа в ссылку, - в Ростсельмаш, - но ведь как там заиграл! и всё уже сложилось!... Плечи расправил, ноги раскорячил - плять,- киркоров на газоне! Только при этом пол-команды корячилось, чтоб ему , косолапому, дать хоть один шарабан забить. А он - давай прикалывать одноклубников и глумиться над соперниками, да с шутками и прибаутками.!... Только вот в футболе-та... прям как в жизни - не знаешь, с кем тропинка сведёть...
      Не гадь, где играешь,
      Не играй, где гадишь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 марта 2018, 14:27

      сейчас Зенит на том же уровне что и «Томь», «Ростов», «Арсенал»

      5
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 марта 2018, 12:50

      100%

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 22 марта 2018, 11:57

      На х.. Ростову не нужен такого уровня проститут - у нас норм мужики играют, а не такие!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Таганский 22 марта 2018, 14:29

      а когда он помогал выиграть Ростову кубок вы все восхваляли его а теперь не нужен

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Garrincha58 22 марта 2018, 15:24

      Тогда он еще не был шлюхой..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Garrincha58 22 марта 2018, 16:50

      Это не принципиально относительно Дзюбы..
      Я бы с бОльшим удовольствием вместо него отнес к таким Новосельцева, Дьякова, Полоза..да и ряд других, погнавшихся за баблом и, в основном, зарабатывающих геморрой на скамейках..

      3
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > Garrincha58 23 марта 2018, 00:34

      Он играл тогда за Ростсельмаш и был одним из лучших, был кумиром! Нельзя было уходить из команды в тяжкое время Рубино -Зенитовского Футбольного Дерибана! Вот и пошёл он по рукам и ногам... Одним словом - Бздюба!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:37

      так и есть без сомнений)

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 10:44

      Конкуренции в Арсенале конечно у него не будет.

      3
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 22 марта 2018, 09:20

      Кому то Дзюба на хвост наступил, что то его прессовать все кому не лень начали.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 22 марта 2018, 09:09

      В этих клубах общий уровень ниже уровня топ-клубов поэтому в них играть проще

      0
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 22 марта 2018, 07:47

      Потому что он ,так сказать товаром стал,который переходит от одних к другим;)))

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2018, 07:11

      Полностью согласен.

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