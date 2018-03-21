Порядка 600 человек будут помогать зрителям уходить из «Лужников» после игры Россия – Бразилия

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал об организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии, который состоится 23 марта в «Лужниках».

«Мы работаем над тем, чтобы выход зрителей первого и второго ярусов осуществлялся с минимальной задержкой, что мы делали даже на Кубке конфедераций на стадионе «Спартак. Это не вызывало никаких нареканий со стороны ФИФА и не доставило существенных неудобств болельщикам. Очередность выхода секторов – это нормальная практика, если интервалы не составляют значительного промежутка времени.

Глупо отрицать, что с выходом были проблемы. Сейчас составили операционный план, в том числе транспортный. Надеюсь, что 23 марта ничего подобного не повторится. Это комплексный подход к решению этой проблемы, в частности информированию и навигации: информационные объявления, использование электронных табло, навигационные стелы и указатели, более 70 поверхностей. Болельщикам также будут помогать порядка 600 городских волонтеров», – сказал Гуляев.

Игра начнется в 19:00 по Москве.