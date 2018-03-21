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    Порядка 600 человек будут помогать зрителям уходить из «Лужников» после игры Россия – Бразилия

    Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал об организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии, который состоится 23 марта в «Лужниках».

    «Мы работаем над тем, чтобы выход зрителей первого и второго ярусов осуществлялся с минимальной задержкой, что мы делали даже на Кубке конфедераций на стадионе «Спартак. Это не вызывало никаких нареканий со стороны ФИФА и не доставило существенных неудобств болельщикам. Очередность выхода секторов – это нормальная практика, если интервалы не составляют значительного промежутка времени.

    Глупо отрицать, что с выходом были проблемы. Сейчас составили операционный план, в том числе транспортный. Надеюсь, что 23 марта ничего подобного не повторится. Это комплексный подход к решению этой проблемы, в частности информированию и навигации: информационные объявления, использование электронных табло, навигационные стелы и указатели, более 70 поверхностей. Болельщикам также будут помогать порядка 600 городских волонтеров», – сказал Гуляев.

    Игра начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: ТАСС

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    21.03.2018 21:25
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 09:49

      Пока это только репетиция и все возникшие проблемы не должны быть на ЧМ2018.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 марта 2018, 05:42

      Может лучше просто не мешать?

      0
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