Зидан дал согласие на переход Левандовского в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не против перехода в мадридскую команду нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

По информации источника, мюнхенцы хотят выручить от продажи 29-летнего футболиста примерно 100 миллионов евро. Также есть вариант, при котором частью сделки станет полузащитник сливочных Хамес, выступающий за «Баварию» на правах аренды, рассчитанной до лета 2019 года. Согласно условиям договора, немецкий клуб может выкупить права на колумбийца за 42 миллиона евро.

Как ранее сообщили испанские СМИ, поляк уже дал согласие на трансфер в «Реал». Впрочем эта информация позже была опровергнута президентом «галактикос» Флорентино Пересом.