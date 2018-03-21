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    Зидан дал согласие на переход Левандовского в «Реал»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не против перехода в мадридскую команду нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

    По информации источника, мюнхенцы хотят выручить от продажи 29-летнего футболиста примерно 100 миллионов евро. Также есть вариант, при котором частью сделки станет полузащитник сливочных Хамес, выступающий за «Баварию» на правах аренды, рассчитанной до лета 2019 года. Согласно условиям договора, немецкий клуб может выкупить права на колумбийца за 42 миллиона евро.

    Как ранее сообщили испанские СМИ, поляк уже дал согласие на трансфер в «Реал». Впрочем эта информация позже была опровергнута президентом «галактикос» Флорентино Пересом.

    Источник: AS

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    21.03.2018 14:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 22 марта 2018, 23:34

      Я считаю, что сейчас самое время продавать его, т.к. скорее всего начнет сдавать позиции. Годы идут, цена падает.

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 марта 2018, 23:37

      х**в пачку на воротник сливочной помойке а не левандовски.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 19:54

      Пока в этом переходе ничего не ясно.

      0
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 21 марта 2018, 18:40

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 марта 2018, 15:30

      Не вводите общественность в заблуждение! Левандовски согласия на переход в Реал не давал!

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 марта 2018, 15:24

      Это не Согласие..
      Это ДееПричастие..
      Короче,ЗРЯ!

      1
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