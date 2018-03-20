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    «ПСЖ» хочет заменить Кавани на Салаха

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вошел в сферу интересов «ПСЖ».

    Руководство парижан видит в 25-летнем футболисте замену Эдинсону Кавани, который может покинуть клуб по завершении сезона.

    По информации СМИ, усилиться египтянином также хотят «Барселона» и «Реал».

    Ранее сообщалось, что мерсисайдцы планируют сохранить форварда в команде.

    В нынешнем сезоне Салах забил 36 мячей и сделал 12 голевых передач в 41-й встрече. Его контракт с «Ливерпулем» действует до июня 2022 года.

    Источник: The Sun

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    20.03.2018 12:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 марта 2018, 15:00

      Если на бабло не поведется....то останется..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Alex3920486 20 марта 2018, 15:00

      Мне кажется коллеги, что Салах, следующий претендент на золотой шарик..!?

      1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 20 марта 2018, 13:53

      Салах не идиот же)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1051

      mig28 20 марта 2018, 13:32

      Псж? Да вы шутите?! Он играет в одной из самых лучших лиг..Реал или Барса ещё может быть, но уж точно не Псж)

      2
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      Рейтинг: +1051

      mig28 > soccerfanivan 21 марта 2018, 09:29

      Посмотрите на Неймара...бабки, бабки..и что?! Как в китай уехал....
      Реал или Барса предложат не меньше

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 12:44

      Для египтянина Франция - как дом родной. Скорее всего так и будет.

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 20 марта 2018, 12:34

      Для того,что бы быть чемпионами Франции им и Кавани с головой хватит. А на большее они,как и МС не способны.

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