«ПСЖ» хочет заменить Кавани на Салаха

Если на бабло не поведется....то останется..
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вошел в сферу интересов «ПСЖ».
Руководство парижан видит в 25-летнем футболисте замену Эдинсону Кавани, который может покинуть клуб по завершении сезона.
По информации СМИ, усилиться египтянином также хотят «Барселона» и «Реал».
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы планируют сохранить форварда в команде.
В нынешнем сезоне Салах забил 36 мячей и сделал 12 голевых передач в 41-й встрече. Его контракт с «Ливерпулем» действует до июня 2022 года.