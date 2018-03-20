«ПСЖ» хочет заменить Кавани на Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вошел в сферу интересов «ПСЖ».

Руководство парижан видит в 25-летнем футболисте замену Эдинсону Кавани, который может покинуть клуб по завершении сезона.

По информации СМИ, усилиться египтянином также хотят «Барселона» и «Реал».

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы планируют сохранить форварда в команде.

В нынешнем сезоне Салах забил 36 мячей и сделал 12 голевых передач в 41-й встрече. Его контракт с «Ливерпулем» действует до июня 2022 года.