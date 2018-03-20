Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» включился в борьбу за защитника «Тоттенхэма» Алдервейрелда

    Руководство «ПСЖ» рассчитывает укрепить оборонительную линию команды приглашением защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. Парижане готовы составить конкуренцию в борьбе за футболиста сборной Бельгии «Манчестер Юнайтед» и «Барселоне». Оба клуба ранее проявляли заинтересованность в услугах 29-летнего игрока.

    Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов. Действующий контракт футболиста с нынешним клубом рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2018 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 20 марта 2018, 14:02

      ПСЖ ждет крах. Не крах в плане падения на дно. А крах амбиции. Скоро надоест шейхам это. Ведь во франции не будешь так блистать как это можно в Англии или Испании.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11