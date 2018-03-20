«ПСЖ» включился в борьбу за защитника «Тоттенхэма» Алдервейрелда

Руководство «ПСЖ» рассчитывает укрепить оборонительную линию команды приглашением защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. Парижане готовы составить конкуренцию в борьбе за футболиста сборной Бельгии «Манчестер Юнайтед» и «Барселоне». Оба клуба ранее проявляли заинтересованность в услугах 29-летнего игрока.

Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов. Действующий контракт футболиста с нынешним клубом рассчитан до середины 2019 года.