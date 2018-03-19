Месси хочет, чтобы «Барселона» купила у «Челси» Алонсо

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может перейти в «Барселону». На трансфере испанца настаивает нападающий каталонцев Лионель Месси.

За лондонский клуб 27-летний игрок выступает с лета 2016 года. Действующий контракт футболиста истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Алонсо провел в АПЛ 28 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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