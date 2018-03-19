Месси хочет, чтобы «Барселона» купила у «Челси» Алонсо

Послушать СМИ так Месси вечно что-то настаивает, может пуэр? Любит побаловать себя после матчей? В противном случае, это бездоказательные бредни, т.к. я уже многие годы слышу подобные высказывания, но 90% из них вообще не сбылись, а те, что сбылись, ещё не факт, что с подачи Месси.
Я уже говорил, что игрок такого калибра разумеется влияет на команду своим авторитетом, но не более чем высказыванием пожеланий и рекомендаций. Все решения принимаются руководством клуба. И они несут за них ответственность.
Защитник «Челси» Маркос Алонсо может перейти в «Барселону». На трансфере испанца настаивает нападающий каталонцев Лионель Месси.
За лондонский клуб 27-летний игрок выступает с лета 2016 года. Действующий контракт футболиста истекает летом 2021 года.
В нынешнем сезоне Алонсо провел в АПЛ 28 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
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