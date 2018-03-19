Довбня – об интересе ЦСКА: «Я человек-работа. Считаю, что я не хуже игроков топ-клубов»

О, Господи! Услышали в ЦСКА мои мольбы или прочитали тексты! Любого из двух вратарей СКА-Хабаровска можно и нужно брать. Игорь - один! Травма и всё! Крындец! Помазуна вратарём считать нельзя. Вернблум и то лучше справится на месте голкипера. Только здесь он ещё не играл.
Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня прокомментировал интерес к себе со стороны ЦСКА.
Ранее сообщалось, что московский клуб летом заключит с 30-летним вратарем пятилетний контракт.
«Не слышал об этом интересе. Считаю, что я не хуже игроков топ-клубов. Если они хотят это проверить, пускай вызовут меня на просмотр. Я приеду и попытаюсь доказать, что я лучше других. Я человек-работа. Хочу выходить на поле и доказывать», – сказал Довбня.