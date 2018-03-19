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    Довбня – об интересе ЦСКА: «Я человек-работа. Считаю, что я не хуже игроков топ-клубов»

    Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня прокомментировал интерес к себе со стороны ЦСКА.

    Ранее сообщалось, что московский клуб летом заключит с 30-летним вратарем пятилетний контракт.

    «Не слышал об этом интересе. Считаю, что я не хуже игроков топ-клубов. Если они хотят это проверить, пускай вызовут меня на просмотр. Я приеду и попытаюсь доказать, что я лучше других. Я человек-работа. Хочу выходить на поле и доказывать», – сказал Довбня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.03.2018 19:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 марта 2018, 01:51

      О, Господи! Услышали в ЦСКА мои мольбы или прочитали тексты! Любого из двух вратарей СКА-Хабаровска можно и нужно брать. Игорь - один! Травма и всё! Крындец! Помазуна вратарём считать нельзя. Вернблум и то лучше справится на месте голкипера. Только здесь он ещё не играл.

      3
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 20 марта 2018, 01:41

      Ну что ж такое, как чуть появляется интерес больших клубов, так сразу «я лучше других». Заболотный - такой же. Меньше говори - больше делай. И партнёры и болельщики (причём, разных клубов) будут больше уважать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 20 марта 2018, 01:13

      а смысл брать 30-летнего..., хотя надо брать такого чтобы игр 10 в сезоне отыгрывал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 19 марта 2018, 23:07

      Будут ставить в играх со Спартаком. С другими он слишком много пропускает.

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 19 марта 2018, 21:23

      ЦСКА не уровень Довбни...
      Если перейдёт до потом 2 пути, либо всю жизнь за коней, либо в нфл..

      -2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 марта 2018, 21:07

      Александр, ну какой ещё просмотр, они тебя и так каждую игру видят и уже не первый год.
      Если возьмут, так сразу, вопрос - зачем?

      1
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      Рейтинг: +180

      лёха м 19 марта 2018, 20:59

      робот-человек

      0
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      Рейтинг: +876

      movie 19 марта 2018, 20:53

      громкое заявление, но усадить на лавку Акинфеева, сомневаюсь

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 марта 2018, 19:56

      значит он будет не против занять место на лавке. Акинфеева все равно из рамки не уберут

      5
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