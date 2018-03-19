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    Ханни: «Похоже, мне придется привыкнуть к погодным условиям в России»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о сложных погодных условиях в матче 23-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0). Напомним, что в игре в Казани алжирский футболист забил первый гол за красно-белых.

    «Похоже, играя в России, мне придется привыкать к таким погодным условиям, которые были в Казани – минус 15. Но, думаю, постепенно привыкну к таким условиям – ничего страшного.

    Видите, вышло довольно неплохо, а дальше, наверное, будет еще лучше», – сказал Ханни.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.03.2018 01:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 11:05

      Сейчас главное для него налаживание взаимосвязей с партнерами по команде.

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 марта 2018, 19:35

      Привыкай, жаль тебе Хабаровск не показали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 19 марта 2018, 18:21

      Ничего, все привыкают. Главное работай на тренировках и в матчах выкладывайся. А мы тебя всегда поддержим!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 марта 2018, 14:29

      Паренек вроде неплохой....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 19 марта 2018, 12:04

      В Казани не круглый год -15.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 10:43

      молодец, уже сейчас видно что хорошо адаптация проходит, привыкай и приноси много пользы!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > neim 19 марта 2018, 18:16

      к твоему сведению он уже не одну игру сыграл и показал себя с хорошей стороны, ну а минус получил за глупости про финансовый поток который к делу не имеет никакого отношение и тебе лишь бы гадость какую-нибудь ляпнуть вот и все.

      1
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      Рейтинг: +2051

      almanev 19 марта 2018, 07:38

      К следующему туру уже норм погода будет.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 марта 2018, 06:39

      Знал куда едешь

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      Рейтинг: +434

      Cherembas 19 марта 2018, 06:33

      привыкай,ещё не скоро домой вернёшься ,у нас оставайся

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 марта 2018, 06:07

      Удачи-втягивайся и вливайся.

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