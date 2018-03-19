Ханни: «Похоже, мне придется привыкнуть к погодным условиям в России»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о сложных погодных условиях в матче 23-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0). Напомним, что в игре в Казани алжирский футболист забил первый гол за красно-белых.

«Похоже, играя в России, мне придется привыкать к таким погодным условиям, которые были в Казани – минус 15. Но, думаю, постепенно привыкну к таким условиям – ничего страшного.

Видите, вышло довольно неплохо, а дальше, наверное, будет еще лучше», – сказал Ханни.