Шевченко: «Месси неудержим. Если он продолжить играть так же, то «Барселона» победит в ЛЧ»

Бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Если Месси продолжит играть так же, как в среду, «Барселона» будет чемпионом в Лиге чемпионов в этом сезоне. Месси неудержим. Я видел это в матча с «Челси». Это очень высокий уровень», – сказал Шевченко.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ромой».