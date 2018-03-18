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    Шевченко: «Месси неудержим. Если он продолжить играть так же, то «Барселона» победит в ЛЧ»

    Бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Если Месси продолжит играть так же, как в среду, «Барселона» будет чемпионом в Лиге чемпионов в этом сезоне. Месси неудержим. Я видел это в матча с «Челси». Это очень высокий уровень», – сказал Шевченко.

    В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Ромой».

    Источник: Mundodeportivo

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    18.03.2018 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 марта 2018, 15:34

      Не люблю я, когда дают такие конкретные прогнозы, потом очень часто всё получается с точностью до наоборот. Это никакое не суеверие, скорее доказательство того, что "мы лишь предполагаем, а жизнь располагает". Очень опасно поддаваться временным эмоциям и расхваливать на все стороны, кого угодно, даже Месси и Барсу. А потом, стоит ему хоть раз допустить ошибку, получается и что Месси уже не такой крутой (хотя это не так), и вы как прогнозист сели в лужу. Ожидания должны быть близкими к реальности, умеренно позитивными.

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