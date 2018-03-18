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    Ещенко: «Сборная? Если бы хотели, уже давно бы меня вызвали»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подчеркнул, что уже не надеется получить вызов в сборную России.

    – Вы на связи с Черчесовым? Все отмечают, как здорово вы провели первые матчи второй части сезона.

    – Телефона его нет (смеется). Если бы хотели, уже давно бы меня вызвали.

    – Сами чувствуете, что прибавили? Критики в ваш адрес стало намного меньше.

    – Да я и раньше критику не замечал. Выходил и играл.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Ещенко провел 19 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2018 08:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 18 марта 2018, 17:40

      Андрей боец,но технически и физически слабоват

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 марта 2018, 12:07

      А зачем он там ? Посредственность в свои 34.. В сборной таких полно. В ЛЧ ниче хорошего в матчах против сильных соперников не показал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 18 марта 2018, 11:52

      Игрок очень плох, нету дриблинга, точного паса, удара, то что он выкладывется на поле этого мало, игрок уровня ФНЛ, за его бровку ваще опасно, ошибается часто, с передачами, мяч толком пнуть не может, давно надо было за вместо него молодежь подтягивать)

      0
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      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > Челнинец 18 марта 2018, 12:07

      Это про кого?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 11:11

      Ещенко боец и выкладывается на полную, не без косяков конечно, но вызова в сборную я считаю достоин.

      5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 10:02

      Тот факт что Андрей выкладывается на поле на 100%,делает ему честь.

      6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 марта 2018, 09:07

      Я уверен, что перед ЧМ обязательно пригласят. Нет не за успехи на поле. Из за отсутствия нетравмированных достойных защитников.

      3
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      Рейтинг: +33438

      oyabun 18 марта 2018, 09:00

      Я бы не сказал, что после перерыва Андрей как то заметно прибавил. Наоборот, на мой взгляд, стал много реже подключаться к атакам. Раньше такие его подключения очень обостряли игру.

      5
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      Рейтинг: +15

      fus13 > oyabun 18 марта 2018, 11:44

      причем обостряли в обе стороны ))

      3
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      Рейтинг: +33438

      oyabun > fus13 18 марта 2018, 12:51

      Что есть то есть ))

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 марта 2018, 09:00

      Ещенко -- ещё не дорос !!!

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 18 марта 2018, 08:33

      Он же не за ЦСКА играет, что бы его в сборную вызывали.

      -1
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