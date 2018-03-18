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Ещенко: «Сборная? Если бы хотели, уже давно бы меня вызвали»

18 марта 2018, 08:27
14

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подчеркнул, что уже не надеется получить вызов в сборную России.

– Вы на связи с Черчесовым? Все отмечают, как здорово вы провели первые матчи второй части сезона.

– Телефона его нет (смеется). Если бы хотели, уже давно бы меня вызвали.

– Сами чувствуете, что прибавили? Критики в ваш адрес стало намного меньше.

– Да я и раньше критику не замечал. Выходил и играл.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ещенко провел 19 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Ещенко Андрей
Комментарии (14)
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Dimon 007
1521351182
Он же не за ЦСКА играет, что бы его в сборную вызывали.
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Zenmaster
1521352818
Ещенко -- ещё не дорос !!!
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oyabun
1521352842
Я бы не сказал, что после перерыва Андрей как то заметно прибавил. Наоборот, на мой взгляд, стал много реже подключаться к атакам. Раньше такие его подключения очень обостряли игру.
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RedWhiteFans2
1521353229
Я уверен, что перед ЧМ обязательно пригласят. Нет не за успехи на поле. Из за отсутствия нетравмированных достойных защитников.
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zigbert
1521356547
Тот факт что Андрей выкладывается на поле на 100%,делает ему честь.
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OfaZavr
1521360691
Ещенко боец и выкладывается на полную, не без косяков конечно, но вызова в сборную я считаю достоин.
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Челнинец
1521363159
Игрок очень плох, нету дриблинга, точного паса, удара, то что он выкладывется на поле этого мало, игрок уровня ФНЛ, за его бровку ваще опасно, ошибается часто, с передачами, мяч толком пнуть не может, давно надо было за вместо него молодежь подтягивать)
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mihail200606
1521364033
А зачем он там ? Посредственность в свои 34.. В сборной таких полно. В ЛЧ ниче хорошего в матчах против сильных соперников не показал
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ДяДь ПашА
1521384039
Андрей боец,но технически и физически слабоват
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