Ещенко: «Сборная? Если бы хотели, уже давно бы меня вызвали»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко подчеркнул, что уже не надеется получить вызов в сборную России.

– Вы на связи с Черчесовым? Все отмечают, как здорово вы провели первые матчи второй части сезона.

– Телефона его нет (смеется). Если бы хотели, уже давно бы меня вызвали.

– Сами чувствуете, что прибавили? Критики в ваш адрес стало намного меньше.

– Да я и раньше критику не замечал. Выходил и играл.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ещенко провел 19 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.