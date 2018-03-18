Нобоа надеется, что «Рубин» выйдет в Лигу Европы

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа поделился наблюдениями от матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, что эквадорец забил гол в этой встрече, но его команда уступила со счетом 1:2.

«Гол – это хорошо, но это приносит радость, только если команда побеждает. Мы хорошо играли во втором тайме. Надо закрепить эту игру.

У нас еще семь матчей, чтобы выйти в Лигу Европы. Еще ничего не потеряно», – отметил Нобоа.