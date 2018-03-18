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    Нобоа надеется, что «Рубин» выйдет в Лигу Европы

    Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа поделился наблюдениями от матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, что эквадорец забил гол в этой встрече, но его команда уступила со счетом 1:2.

    «Гол – это хорошо, но это приносит радость, только если команда побеждает. Мы хорошо играли во втором тайме. Надо закрепить эту игру.

    У нас еще семь матчей, чтобы выйти в Лигу Европы. Еще ничего не потеряно», – отметил Нобоа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2018 07:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 19 марта 2018, 13:41

      есть много причин, чтобы возразить...
      1. надо самому попадать не в штангу , а внутрь ворот, когда бьёшь такой красивый штрафной...
      2. надо перейти в Рубин, а не быть в аренде, чтобы строить планы с Рубином.. восстановив кондиции свои и например Попова, вы можете "отбыть восвояси" а Рубин бросить в ЛЕ с Камболовым например...
      3. Карадениз конечно старается и он боец, но песочек уже сыпется, какие плотные трусы не одевай...
      4. Выйти в Европу и ничего не показать, кроме как "заработать" пару лимонов за выход- пустой труд... игра на два фронта не сплотит команду, в которой есть ещё "временщики"... где Азмун? у психоаналитиков?
      Короче: надо сначала СОЗДАТЬ КОМАНДУ, а уж потом выходить в Европу...
      кстати, сам Нобоа тоже не мальчик, даже если Зеня и продаст его в "хозяйские руки"...

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 18 марта 2018, 11:55

      У Рубина с Бердыевым только одна задача ,подготовка в оставшихся играх к следующему сезону,к сожалению в этом сезоне трудно на что- либо рассчитывать. С каждой игрой Рубин будет лучше и лучше,в этом нет сомнений.Хотелось бы видеть команду сильной с интересной игрой ,для повышения конкуренции за высокие места.

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 18 марта 2018, 11:27

      на следующий год ,если фартанёт

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 18 марта 2018, 11:06

      поздно пить боржоми((

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2018, 10:36

      больше шансов у УФЫ чем у Рубина

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 09:52

      Рубин провел не плохой матч.Бердыев хороший тренер.Удачи им.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 марта 2018, 08:54

      Если такое случится -- вопрос о г.т. сборной будет закрыт !!!

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 18 марта 2018, 08:06

      Не торопись Кристиан..,пока Рубину там делать нечего.Там есть кому и без нас позориться.

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > rubinovyi2 18 марта 2018, 08:42

      ...сомневаюсь,что РУБИН опозорится,как "великий"Спартак,ведь в Европе нет их (Спартака) судей.

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