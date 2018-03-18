Нобоа надеется, что «Рубин» выйдет в Лигу Европы

есть много причин, чтобы возразить...
1. надо самому попадать не в штангу , а внутрь ворот, когда бьёшь такой красивый штрафной...
2. надо перейти в Рубин, а не быть в аренде, чтобы строить планы с Рубином.. восстановив кондиции свои и например Попова, вы можете "отбыть восвояси" а Рубин бросить в ЛЕ с Камболовым например...
3. Карадениз конечно старается и он боец, но песочек уже сыпется, какие плотные трусы не одевай...
4. Выйти в Европу и ничего не показать, кроме как "заработать" пару лимонов за выход- пустой труд... игра на два фронта не сплотит команду, в которой есть ещё "временщики"... где Азмун? у психоаналитиков?
Короче: надо сначала СОЗДАТЬ КОМАНДУ, а уж потом выходить в Европу...
кстати, сам Нобоа тоже не мальчик, даже если Зеня и продаст его в "хозяйские руки"...
Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа поделился наблюдениями от матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, что эквадорец забил гол в этой встрече, но его команда уступила со счетом 1:2.
«Гол – это хорошо, но это приносит радость, только если команда побеждает. Мы хорошо играли во втором тайме. Надо закрепить эту игру.
У нас еще семь матчей, чтобы выйти в Лигу Европы. Еще ничего не потеряно», – отметил Нобоа.