Директор РФПЛ видит проблему в том, что болельщики пришли на игру в -16 в теплой одежде

Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин попытался объяснить причину давки на входе на стадион «Казань Арена» в преддверии матча 23 тура РФПЛ между «Рубином» и московским «Спартаком» (1:2).

«Подтвердилось, что скопление болельщиков произошло из-за того, что они не пришли заранее. Естественно, все – в теплой одежде, в которой можно пронести что угодно.

Мы ожидали около трех тысяч спартаковских болельщиков. Судя по трибунам, их несколько больше. Ничего сверхъестественного. Будем продолжать досматривать в том же режиме, чтобы не допустить никаких эксцессов», – сказал функционер.

Также отметим, что фанатам «Спартака» запретили пронести баннер в память об актере Олеге Табакове.