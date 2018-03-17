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  • Директор РФПЛ видит проблему в том, что болельщики пришли на игру в -16 в теплой одежде

Директор РФПЛ видит проблему в том, что болельщики пришли на игру в -16 в теплой одежде

17 марта 2018, 21:40
4

Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин попытался объяснить причину давки на входе на стадион «Казань Арена» в преддверии матча 23 тура РФПЛ между «Рубином» и московским «Спартаком» (1:2).

«Подтвердилось, что скопление болельщиков произошло из-за того, что они не пришли заранее. Естественно, все – в теплой одежде, в которой можно пронести что угодно.

Мы ожидали около трех тысяч спартаковских болельщиков. Судя по трибунам, их несколько больше. Ничего сверхъестественного. Будем продолжать досматривать в том же режиме, чтобы не допустить никаких эксцессов», – сказал функционер.

Также отметим, что фанатам «Спартака» запретили пронести баннер в память об актере Олеге Табакове.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (4)
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Asbjorn
1521315322
Дебилы что ли?как еще приходить при минус 16?совсем там поехали головой
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gambler35
1521315505
Надо было придти за 2 часа и в футболках...
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мы_не_рабы
1521317231
Надо было придти в шортах и в майках, это в минус 16. А приехало, о ужас, больше трёх тысяч болельщиков Спартака. Лучше спасибо скажите! Квартальный план сделали для стадиона. А то на Рубин перестали ходить болельщики, да ещё в минус 16.
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vick-north-west
1521317558
Парадокс: этот Мейтин до 2004 года работал директором по безопасности ФК "Спартак"...
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