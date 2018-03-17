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    Директор РФПЛ видит проблему в том, что болельщики пришли на игру в -16 в теплой одежде

    Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин попытался объяснить причину давки на входе на стадион «Казань Арена» в преддверии матча 23 тура РФПЛ между «Рубином» и московским «Спартаком» (1:2).

    «Подтвердилось, что скопление болельщиков произошло из-за того, что они не пришли заранее. Естественно, все – в теплой одежде, в которой можно пронести что угодно.

    Мы ожидали около трех тысяч спартаковских болельщиков. Судя по трибунам, их несколько больше. Ничего сверхъестественного. Будем продолжать досматривать в том же режиме, чтобы не допустить никаких эксцессов», – сказал функционер.

    Также отметим, что фанатам «Спартака» запретили пронести баннер в память об актере Олеге Табакове.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 21:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 17 марта 2018, 23:12

      Парадокс: этот Мейтин до 2004 года работал директором по безопасности ФК "Спартак"...

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 марта 2018, 23:07

      Надо было придти в шортах и в майках, это в минус 16. А приехало, о ужас, больше трёх тысяч болельщиков Спартака. Лучше спасибо скажите! Квартальный план сделали для стадиона. А то на Рубин перестали ходить болельщики, да ещё в минус 16.

      3
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      Рейтинг: +240

      gambler35 17 марта 2018, 22:38

      Надо было придти за 2 часа и в футболках...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 марта 2018, 22:35

      Дебилы что ли?как еще приходить при минус 16?совсем там поехали головой

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