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Газизов заявил, что «Уфа» начинает думать о Лиге Европы

17 марта 2018, 20:29
12

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поговорил о еврокубковых перспективах команды. Функционер заявил, что мысли о Лиге Европы порой приходят.

«Не рано ли Сергей Семак сказал, что команда не метит в Лигу Европы? Мы всe-таки нормально оцениваем ситуацию. Если сегодня мы набрали три очка, это ни о чeм не говорит.

Команда идeт, результат есть, и это радует. Мы делаем большое дело. А о Лиге Европы не думаем, хотя мысли приходят, но мы их гоним. Мы показываем максимум», – сказал Газизов.

Уфимцы отстают от зоны Лиги Европы на пять очков.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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shinnik
1521308142
Наступить на ахилл Манчини.. Это будет круто,Сергей Богданович..!
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Shogun
1521308676
Тут Локо порвали 1-8, а тут вы
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MrSmit
1521311139
А если Спартак выиграет кубок России, а в чемпионате займет призовое место...то Уфа не сможет разве с 6-го места играть в Лиге Европы?
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portero
1521311323
Семак молодца! так держать и дальше.
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retiremen
1521312309
Для ЛЕ надо пробовать не в 10 защитников стоять в штрафной , а в игру под названием футбол играть. То, что сегодня показала в Краснодаре Уфа, к футболу отношения не имеет. Понимаю, что с Краснодаром так играют, а с более слабыми командами в другой футбол, но в ЛЕ играют сильные команды к сожалению. Сегодняшняя победа, случайность и после такой игры заявлять про ЛЕ Семак не будет.
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ОЛЕГ К.
1521312691
Рановато-сыровато.
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zigbert
1521315001
Как знать случится может всякое.Тогда Уфе придется играть в ЛЕ.
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VikNMar
1521320864
Всегда надо к чему то стремиться ......
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OfaZavr
1521355856
ну а почему бы нет, если получиться то молодцы.
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