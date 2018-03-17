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    Газизов заявил, что «Уфа» начинает думать о Лиге Европы

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поговорил о еврокубковых перспективах команды. Функционер заявил, что мысли о Лиге Европы порой приходят.

    «Не рано ли Сергей Семак сказал, что команда не метит в Лигу Европы? Мы всe-таки нормально оцениваем ситуацию. Если сегодня мы набрали три очка, это ни о чeм не говорит.

    Команда идeт, результат есть, и это радует. Мы делаем большое дело. А о Лиге Европы не думаем, хотя мысли приходят, но мы их гоним. Мы показываем максимум», – сказал Газизов.

    Уфимцы отстают от зоны Лиги Европы на пять очков.

    Источник: Rusfootball.info

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    17.03.2018 20:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 09:50

      ну а почему бы нет, если получиться то молодцы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 марта 2018, 00:07

      Всегда надо к чему то стремиться ......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 22:30

      Как знать случится может всякое.Тогда Уфе придется играть в ЛЕ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 17 марта 2018, 21:51

      Рановато-сыровато.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      retiremen 17 марта 2018, 21:45

      Для ЛЕ надо пробовать не в 10 защитников стоять в штрафной , а в игру под названием футбол играть. То, что сегодня показала в Краснодаре Уфа, к футболу отношения не имеет. Понимаю, что с Краснодаром так играют, а с более слабыми командами в другой футбол, но в ЛЕ играют сильные команды к сожалению. Сегодняшняя победа, случайность и после такой игры заявлять про ЛЕ Семак не будет.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал > retiremen 18 марта 2018, 00:07

      В мировой практике футбола есть различные модели построения игры,в том числе и оборонительная тактика.Тренер выбирает в зависимости от соперника.И стоя вдесятером в своей штрафной голы не забиваются.Матч выигран Семаком и Уфой по стратегическому замыслу.

      0
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      Рейтинг: +67296

      portero 17 марта 2018, 21:28

      Семак молодца!
      так держать и дальше.

      0
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      Рейтинг: +309

      MrSmit 17 марта 2018, 21:25

      А если Спартак выиграет кубок России, а в чемпионате займет призовое место...то Уфа не сможет разве с 6-го места играть в Лиге Европы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > MrSmit 18 марта 2018, 13:10

      сможет

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 марта 2018, 20:44

      Тут Локо порвали 1-8, а тут вы

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 марта 2018, 20:35

      Наступить на ахилл Манчини..
      Это будет круто,Сергей Богданович..!

      5
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > shinnik 18 марта 2018, 00:22

      Лучше на яйца.Вот было бы визгу.

      0
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