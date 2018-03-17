Газизов заявил, что «Уфа» начинает думать о Лиге Европы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поговорил о еврокубковых перспективах команды. Функционер заявил, что мысли о Лиге Европы порой приходят.

«Не рано ли Сергей Семак сказал, что команда не метит в Лигу Европы? Мы всe-таки нормально оцениваем ситуацию. Если сегодня мы набрали три очка, это ни о чeм не говорит.

Команда идeт, результат есть, и это радует. Мы делаем большое дело. А о Лиге Европы не думаем, хотя мысли приходят, но мы их гоним. Мы показываем максимум», – сказал Газизов.

Уфимцы отстают от зоны Лиги Европы на пять очков.