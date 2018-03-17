Газизов заявил, что «Уфа» начинает думать о Лиге Европы

ну а почему бы нет, если получиться то молодцы.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поговорил о еврокубковых перспективах команды. Функционер заявил, что мысли о Лиге Европы порой приходят.
«Не рано ли Сергей Семак сказал, что команда не метит в Лигу Европы? Мы всe-таки нормально оцениваем ситуацию. Если сегодня мы набрали три очка, это ни о чeм не говорит.
Команда идeт, результат есть, и это радует. Мы делаем большое дело. А о Лиге Европы не думаем, хотя мысли приходят, но мы их гоним. Мы показываем максимум», – сказал Газизов.
Уфимцы отстают от зоны Лиги Европы на пять очков.