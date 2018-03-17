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    Зидан: «Хотел избежать встречи с «Ювентусом» по многим причинам»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что предпочел бы избежать встречи с «Ювентусом»» в 1/4 финала Лиге чемпионов. При этом французский специалист расценил шансы команд как равные.

    Напомним, в прошлогоднем финале самого престижного европейского клубного турнира сливочные обыграли «бьянконери» со счетом 4:1.

    «Я выступал за «Ювентусом» в течение пяти лет, поэтому каждый раз, когда я сталкиваюсь с ним, это вызывает бурю эмоций.

    Я предпочел бы избежать встречи с туринцами по многим причинам, но когда мы будем принимать их, я оставлю в стороне настроения и воспоминания, которые всегда в моей голове, и сосредоточусь на игре.

    «Старая синьора» так же сильна, как и в прошлом сезоне. Она очень конкурентоспособна, и я ожидаю чрезвычайно сложную и равную борьбу в течение двух матчей.

    Я бы сказал, что шансы команд на выход в полуфинал – 50 на 50», – сказал Зидан.

    Источник: Football Italia

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    17.03.2018 18:28
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 17 марта 2018, 19:05

      За Юве!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 18:31

      В минуты жеребьёвки любимой командой Зидана был Зальцбург.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 18:37

      причем тут лч до команды из ле)

      0
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      ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > DeStar 17 марта 2018, 18:48

      извините не успел отредактировать

      0
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