Зидан: «Хотел избежать встречи с «Ювентусом» по многим причинам»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что предпочел бы избежать встречи с «Ювентусом»» в 1/4 финала Лиге чемпионов. При этом французский специалист расценил шансы команд как равные.

Напомним, в прошлогоднем финале самого престижного европейского клубного турнира сливочные обыграли «бьянконери» со счетом 4:1.

«Я выступал за «Ювентусом» в течение пяти лет, поэтому каждый раз, когда я сталкиваюсь с ним, это вызывает бурю эмоций.

Я предпочел бы избежать встречи с туринцами по многим причинам, но когда мы будем принимать их, я оставлю в стороне настроения и воспоминания, которые всегда в моей голове, и сосредоточусь на игре.

«Старая синьора» так же сильна, как и в прошлом сезоне. Она очень конкурентоспособна, и я ожидаю чрезвычайно сложную и равную борьбу в течение двух матчей.

Я бы сказал, что шансы команд на выход в полуфинал – 50 на 50», – сказал Зидан.