Ди Франческо: «Рома» заработала шанс сыграть против лучших команды и игрока в мире»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо заявил, что команда гордится выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. Специалист отметил, что приветствует возможность сыграть с «Барселоной».

«Мы тоже улыбались, когда нам выпала «Барселона». Мы очень горды тем фактом, что достигли четвертьфинала. Заработав этот шанс с большим энтузиазмом и гордостью, мы встретимся с лучшей командой и лучшим игроком в мире Лионелем Месси.

Все это нужно воспринимать с позитивным отношением, потому что мы приветствуем возможность сыграть с «Барселоной». Они довольны жеребьевкой, мы тоже», – сказал Ди Франческо.