Ди Франческо: «Рома» заработала шанс сыграть против лучших команды и игрока в мире»

Я очень убеждён что если рома соберётся,если будет в идеальной форме, то она сможет дать бой барсе! Помню при Райкарде примерно в году 2004 барса рвала всех налево направо, этой самой барсе попалась рома... в каталонии 0:0 в Риме 3:0 победа ромы. В букмекерской конторе все смеялись надо мной когда я поставил на рому и как же все были удивлены когда игра закончилась с таким счетом. Кстати это был лучший период карьеры Роналдинью в барсе)
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо заявил, что команда гордится выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. Специалист отметил, что приветствует возможность сыграть с «Барселоной».
«Мы тоже улыбались, когда нам выпала «Барселона». Мы очень горды тем фактом, что достигли четвертьфинала. Заработав этот шанс с большим энтузиазмом и гордостью, мы встретимся с лучшей командой и лучшим игроком в мире Лионелем Месси.
Все это нужно воспринимать с позитивным отношением, потому что мы приветствуем возможность сыграть с «Барселоной». Они довольны жеребьевкой, мы тоже», – сказал Ди Франческо.