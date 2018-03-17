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    Ди Франческо: «Рома» заработала шанс сыграть против лучших команды и игрока в мире»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо заявил, что команда гордится выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. Специалист отметил, что приветствует возможность сыграть с «Барселоной».

    «Мы тоже улыбались, когда нам выпала «Барселона». Мы очень горды тем фактом, что достигли четвертьфинала. Заработав этот шанс с большим энтузиазмом и гордостью, мы встретимся с лучшей командой и лучшим игроком в мире Лионелем Месси.

    Все это нужно воспринимать с позитивным отношением, потому что мы приветствуем возможность сыграть с «Барселоной». Они довольны жеребьевкой, мы тоже», – сказал Ди Франческо.

    Источник: Football Italia

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    17.03.2018 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 17 марта 2018, 17:28

      Я очень убеждён что если рома соберётся,если будет в идеальной форме, то она сможет дать бой барсе! Помню при Райкарде примерно в году 2004 барса рвала всех налево направо, этой самой барсе попалась рома... в каталонии 0:0 в Риме 3:0 победа ромы. В букмекерской конторе все смеялись надо мной когда я поставил на рому и как же все были удивлены когда игра закончилась с таким счетом. Кстати это был лучший период карьеры Роналдинью в барсе)

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      Рейтинг: +4025

      raritet 17 марта 2018, 17:13

      Вот это позитив. Тренер хороший и значит в команде будет порядок. Барса предвкушает Рому на сладкое. Интересно будет посмотреть , не обломаются ли зубки.

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