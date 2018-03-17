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    Дзюба и Кангва – в атаке «Арсенала», Сигурдарсон сыграет впереди у «Ростова»

    Тульский «Арсенал» и «Ростов» назвали стартовые составы на поединок 23-го тура РФПЛ.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Калачев, Сапета, Ионов, Скопинцев, Чуперка, Сигурдарсон.

    Матч состоится в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    17.03.2018 12:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 17 марта 2018, 14:28

      Я не поклонник Дзюбы, но и оплёвывать его не собираюсь, как это здесь делают некоторые, тем более, что плюй на него-не плюй, а гол он уже забил!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 17 марта 2018, 13:51

      Валера не подведи ,верим

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 марта 2018, 13:16

      Дзюбе совет, падай в штрафной, а не до нее - не подставляй арбитра...

      3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Боцман59rus 17 марта 2018, 13:24

      ....там размер штрафной увеличили....чтоб Зюба памещался

      0
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 17 марта 2018, 13:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      От Арсенала ждём только победы...Валера - не верим...))

      -5
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > _Marqella_ 17 марта 2018, 13:22

      ....э, маргеля, иди пуделя сваего пасстриги!

      2
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > _Marqella_ 17 марта 2018, 14:48

      Вооо ожило чмо питерское!!!

      0
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