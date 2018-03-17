Дзюба и Кангва – в атаке «Арсенала», Сигурдарсон сыграет впереди у «Ростова»

Тульский «Арсенал» и «Ростов» назвали стартовые составы на поединок 23-го тура РФПЛ.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Калачев, Сапета, Ионов, Скопинцев, Чуперка, Сигурдарсон.

Матч состоится в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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