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  • Сесар Навас: «Бывало, вместе с Касильясом на железнодорожных станциях убегали от вымогателей»

Сесар Навас: «Бывало, вместе с Касильясом на железнодорожных станциях убегали от вымогателей»

17 марта 2018, 11:09
8

Защитник казанского «Рубина» Сесар Навас рассказал о взаимоотношениях с вратарем португальского «Порту» Икером Касильясом. Раньше футболисты дружили.

«С Икером мы, наверное, даже дружили. У нас с ним был слишком длинный путь на базу: сначала на поезде, потом на метро – в итоге получалось по два часа в день. Вместе и попадали в истории. Что могло произойти в испанских электричках? У нас же была экипировка «Реала», поэтому, конечно, многие не только завидовали, но и считали нас богатенькими парнями.

Вот если зимой выходили на тeмную платформу, то к нам могли подойти люди и попросить отдать и форму, и деньги. Но мы были слишком быстрыми в 14-15 лет, чтобы сдаваться, – и всегда убегали», – сказал испанец.

Навас – воспитанник сливочных.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Порту Рубин Реал Касильяс Икер Навас Сесар
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1521274456
Так вот откуда у тебя, Цезарь, такая реакция, скорость и прыть в игре.
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Sobirkhon
1521275985
А сейчас они не дружат что-ли?
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zigbert
1521277029
Забавная история.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1521281384
...э! этот касиляс очкошник што ли? Э. я эво маму! нада было тоже у него форму забрать, когда он в москву приезжал....как рз буццы мне нужны!
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Chesn0k
1521285747
только навальнятам не рассказывайте об испанской гопоте
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Константинн
1521288685
Да вряд ли он его помнит.
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