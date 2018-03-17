Сесар Навас: «Бывало, вместе с Касильясом на железнодорожных станциях убегали от вымогателей»

Защитник казанского «Рубина» Сесар Навас рассказал о взаимоотношениях с вратарем португальского «Порту» Икером Касильясом. Раньше футболисты дружили.

«С Икером мы, наверное, даже дружили. У нас с ним был слишком длинный путь на базу: сначала на поезде, потом на метро – в итоге получалось по два часа в день. Вместе и попадали в истории. Что могло произойти в испанских электричках? У нас же была экипировка «Реала», поэтому, конечно, многие не только завидовали, но и считали нас богатенькими парнями.

Вот если зимой выходили на тeмную платформу, то к нам могли подойти люди и попросить отдать и форму, и деньги. Но мы были слишком быстрыми в 14-15 лет, чтобы сдаваться, – и всегда убегали», – сказал испанец.

Навас – воспитанник сливочных.