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    Сесар Навас: «Бывало, вместе с Касильясом на железнодорожных станциях убегали от вымогателей»

    Защитник казанского «Рубина» Сесар Навас рассказал о взаимоотношениях с вратарем португальского «Порту» Икером Касильясом. Раньше футболисты дружили.

    «С Икером мы, наверное, даже дружили. У нас с ним был слишком длинный путь на базу: сначала на поезде, потом на метро – в итоге получалось по два часа в день. Вместе и попадали в истории. Что могло произойти в испанских электричках? У нас же была экипировка «Реала», поэтому, конечно, многие не только завидовали, но и считали нас богатенькими парнями.

    Вот если зимой выходили на тeмную платформу, то к нам могли подойти люди и попросить отдать и форму, и деньги. Но мы были слишком быстрыми в 14-15 лет, чтобы сдаваться, – и всегда убегали», – сказал испанец.

    Навас – воспитанник сливочных.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2018 11:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +351

      Константинн 17 марта 2018, 15:11

      Да вряд ли он его помнит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 марта 2018, 14:22

      только навальнятам не рассказывайте об испанской гопоте

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Chesn0k 17 марта 2018, 16:36

      Это было 25 лет назад,а сейчас -"По уровню преступности, Испания находится в числе самых безопасных стран мира. На 100 тысяч человек в Испании приходится 0.87 убийств. Это в 15 раз меньше чем в России и в 5.5 раз ниже показателя США. "

      0
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      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > андрей андреев 1 апреля 2018, 12:02

      Он не про преступность рассказывает, а о ненависти к болелам Реала от других клубов.

      0
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 марта 2018, 13:09

      ...э! этот касиляс очкошник што ли? Э. я эво маму! нада было тоже у него форму забрать, когда он в москву приезжал....как рз буццы мне нужны!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 11:57

      Забавная история.

      1
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      Рейтинг: +20

      Sobirkhon 17 марта 2018, 11:39

      А сейчас они не дружат что-ли?

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 11:14

      Так вот откуда у тебя, Цезарь, такая реакция, скорость и прыть в игре.

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