Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери: «Неймар в «Реале»? Не знаю, спросите у Переса»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о будущем нападающего парижан Неймара.

    «Я 30 раз отвечал на этот вопрос на пресс-конференциях. «ПСЖ» – основательный проект, и Неймар является его частью.

    Неймар в «Реале»? Не знаю, спросите у Флорентино Переса [президент «Реала» – прим. «Бомбардира»]», – сказал Эмери.

    Ранее сообщалось, что бразилец не хочет продолжать карьеру во Франции.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2018 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 марта 2018, 10:20

      Спалился. Если предлагает спросить у президента НЕ своего клуба, значит он роль первой скрипки играет. А вообще, может опять его бесхребетность проявилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 21:04

      Достали всех с этим Неймаром.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 20:55

      Скользкий тип это Неймар!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11