Эмери: «Неймар в «Реале»? Не знаю, спросите у Переса»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о будущем нападающего парижан Неймара.

«Я 30 раз отвечал на этот вопрос на пресс-конференциях. «ПСЖ» – основательный проект, и Неймар является его частью.

Неймар в «Реале»? Не знаю, спросите у Флорентино Переса [президент «Реала» – прим. «Бомбардира»]», – сказал Эмери.

Ранее сообщалось, что бразилец не хочет продолжать карьеру во Франции.