Сергей Еременко отказался от выступлений за сборную Финляндии и может играть за Россию

Полузащитник «Спартака» Сергей Еременко отказался от выступлений за основную сборную Финляндии, информирует пресс-служба Футбольной ассоциации страны. Футболист выразил желание играть за национальную команду России.

Хавбек уже подал заявку в ФИФА, которая должна быть одобрена в ближайшее время.

У Еременко есть финское и российское гражданства. Он защищал цвета сборной «суоми» из игроков не старше 19-ти лет.