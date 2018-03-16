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    Сергей Еременко отказался от выступлений за сборную Финляндии и может играть за Россию

    Полузащитник «Спартака» Сергей Еременко отказался от выступлений за основную сборную Финляндии, информирует пресс-служба Футбольной ассоциации страны. Футболист выразил желание играть за национальную команду России.

    Хавбек уже подал заявку в ФИФА, которая должна быть одобрена в ближайшее время.

    У Еременко есть финское и российское гражданства. Он защищал цвета сборной «суоми» из игроков не старше 19-ти лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2018 17:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 марта 2018, 23:13

      а чем он лучще тех кто есть? я его вообще не видел в деле. сборной однозначно не помощник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33437

      oyabun 16 марта 2018, 21:27

      Только вот играть за сборную России еще надо заслужить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 16 марта 2018, 19:31

      Тут нечего было и думать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 16 марта 2018, 19:01

      Молодой, но с головой.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 марта 2018, 19:01

      Родной город - Ростов-на-Дону , так казак степной же ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 марта 2018, 18:57

      И это правильное решение.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 18:47

      Для этого нужно выдержать конкуренцию.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 16 марта 2018, 18:01

      Смену Черышеву готовят, толком не играл, а разговоров как про Месси.

      1
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