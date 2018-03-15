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  • Навас: «Спартак» – сильный соперник. Мы готовимся дать бой»

Навас: «Спартак» – сильный соперник. Мы готовимся дать бой»

15 марта 2018, 15:14
12

Защитник «Рубина» Сесар Навас поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в 23 туре чемпионата России.

— На ваш взгляд, правильно играть в футбол при таких погодных условиях?

— Всегда не очень удобно играть при таком холоде: для зрителей, для команд. Но мы привыкли к таким температурам, привыкли тренироваться таким образом и постараемся выступить как можно лучше и подарить удовольствие нашим болельщикам.

— Четыре очка до шестого места, которое будет еврокубковым в случае победы «Спартака» в Кубке. Для вас это дополнительный стимул?

— Установка тренера – идти от матча к матчу. Но, конечно, мы смотрим в турнирную таблицу. Но никогда не нужно загадывать далеко вперед. «Спартак» – сильный соперник, мы готовимся к нему, готовимся побеждать.

— Узнав, что Промес не будет играть, вздохнули с облегчением?

— Да, для нас это хорошие новости.

— С сильными командами у «Рубина» получается играть лучше. Почему так получается?

— Возможно, так кажется со стороны. Сейчас все команды РФПЛ достаточно хорошего уровня, сложно играть против любой команды.

— Вы понимаете вопросы на русском, но отвечаете на испанском. Когда будете отвечать на русском?

— Понимаю, но говорить лучше на испанском, чтобы не допустить какой-нибудь ошибки.

— Известно, что не сыграет Ивелин Попов. Насколько это скажется на игре?

— Ивелин – сильный квалифицированный игрок. Понятно, что с ним играть проще. Но на этой неделе, зная, что он не будет играть, мы тренировались с другими ребятами. Наши товарищи тоже квалифицированы и готовы к матчу.

Матч состоится в субботу.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Навас Сесар
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1521119086
Навас зажёг! Беру билет в Казань!
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RomaDassler
1521124260
Надеюсь у вас мистер Навас ничего не получится)
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Африканскaя чумa cвинeй
1521128719
Лишь бы поганец безбородов не испортил игру. Прилюбливает чебурашка в пользу крючкохвостых свистеть
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Ахимас Вельде
1521133797
Победа Спартака 2-1.
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Куртуазные манеры
1521133939
Игра будет содержательной, не то что с беспонтовым СКА.
Ответить
Александ1982
1521135854
мы принимаем бой))) всем хорошей честной игры!!! я за Спартак!!но выиграет сильнейший в этой битве!!
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Диктор
1521196279
Спартак вперед.
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