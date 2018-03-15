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    Навас: «Спартак» – сильный соперник. Мы готовимся дать бой»

    Защитник «Рубина» Сесар Навас поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в 23 туре чемпионата России.

    — На ваш взгляд, правильно играть в футбол при таких погодных условиях?

    — Всегда не очень удобно играть при таком холоде: для зрителей, для команд. Но мы привыкли к таким температурам, привыкли тренироваться таким образом и постараемся выступить как можно лучше и подарить удовольствие нашим болельщикам.

    — Четыре очка до шестого места, которое будет еврокубковым в случае победы «Спартака» в Кубке. Для вас это дополнительный стимул?

    — Установка тренера – идти от матча к матчу. Но, конечно, мы смотрим в турнирную таблицу. Но никогда не нужно загадывать далеко вперед. «Спартак» – сильный соперник, мы готовимся к нему, готовимся побеждать.

    — Узнав, что Промес не будет играть, вздохнули с облегчением?

    — Да, для нас это хорошие новости.

    — С сильными командами у «Рубина» получается играть лучше. Почему так получается?

    — Возможно, так кажется со стороны. Сейчас все команды РФПЛ достаточно хорошего уровня, сложно играть против любой команды.

    — Вы понимаете вопросы на русском, но отвечаете на испанском. Когда будете отвечать на русском?

    — Понимаю, но говорить лучше на испанском, чтобы не допустить какой-нибудь ошибки.

    — Известно, что не сыграет Ивелин Попов. Насколько это скажется на игре?

    — Ивелин – сильный квалифицированный игрок. Понятно, что с ним играть проще. Но на этой неделе, зная, что он не будет играть, мы тренировались с другими ребятами. Наши товарищи тоже квалифицированы и готовы к матчу.

    Матч состоится в субботу.

    Источник: ФК «Рубин»

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    15.03.2018 15:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 марта 2018, 13:31

      Спартак вперед.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 марта 2018, 20:44

      мы принимаем бой))) всем хорошей честной игры!!! я за Спартак!!но выиграет сильнейший в этой битве!!

      0
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 15 марта 2018, 20:12

      Игра будет содержательной, не то что с беспонтовым СКА.

      7
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Куртуазные манеры 16 марта 2018, 07:04

      Ну, да Локомотив с Атлетико тоже содержательно играть собирался, в итоге восемь всосал, а вам, по старой доброй традиции, от Бердыева и трёх, как правило, хватит.
      А насчёт беспонтовости СКА Хабаровск, то тут, как грится, не надо на зеркало пенять, коли рожа крива, ибо для Арсенала ваша великая понтовость тоже под очень большим вопросом

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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры > Африканскaя чумa cвинeй 16 марта 2018, 19:26

      Что к чему?

      0
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Куртуазные манеры 16 марта 2018, 19:48

      В субботу к 20:45 смысл сказанного станет доступен в ощущении

      0
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 15 марта 2018, 20:09

      Победа Спартака 2-1.

      7
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Ахимас Вельде 16 марта 2018, 06:53

      Ага, влажные мечты

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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 15 марта 2018, 18:45

      Лишь бы поганец безбородов не испортил игру. Прилюбливает чебурашка в пользу крючкохвостых свистеть

      -3
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      Рейтинг: +56

      RomaDassler 15 марта 2018, 17:31

      Надеюсь у вас мистер Навас ничего не получится)

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 16:04

      Навас зажёг! Беру билет в Казань!

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