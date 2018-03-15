Навас: «Спартак» – сильный соперник. Мы готовимся дать бой»

Защитник «Рубина» Сесар Навас поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в 23 туре чемпионата России.

— На ваш взгляд, правильно играть в футбол при таких погодных условиях?

— Всегда не очень удобно играть при таком холоде: для зрителей, для команд. Но мы привыкли к таким температурам, привыкли тренироваться таким образом и постараемся выступить как можно лучше и подарить удовольствие нашим болельщикам.

— Четыре очка до шестого места, которое будет еврокубковым в случае победы «Спартака» в Кубке. Для вас это дополнительный стимул?

— Установка тренера – идти от матча к матчу. Но, конечно, мы смотрим в турнирную таблицу. Но никогда не нужно загадывать далеко вперед. «Спартак» – сильный соперник, мы готовимся к нему, готовимся побеждать.

— Узнав, что Промес не будет играть, вздохнули с облегчением?

— Да, для нас это хорошие новости.

— С сильными командами у «Рубина» получается играть лучше. Почему так получается?

— Возможно, так кажется со стороны. Сейчас все команды РФПЛ достаточно хорошего уровня, сложно играть против любой команды.

— Вы понимаете вопросы на русском, но отвечаете на испанском. Когда будете отвечать на русском?

— Понимаю, но говорить лучше на испанском, чтобы не допустить какой-нибудь ошибки.

— Известно, что не сыграет Ивелин Попов. Насколько это скажется на игре?

— Ивелин – сильный квалифицированный игрок. Понятно, что с ним играть проще. Но на этой неделе, зная, что он не будет играть, мы тренировались с другими ребятами. Наши товарищи тоже квалифицированы и готовы к матчу.

Матч состоится в субботу.