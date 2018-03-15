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    Серхи Роберто: «Барселоне» пришлось попотеть»

    Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто отметил игру атакующей линии своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». По его словам, играть с такими форвардами – одно удовольствие.

    «Нам пришлось попотеть. Трудно атаковать, когда защищаешься большими силами. Но впереди у нас топовые игроки, которые просто не промахиваются. Играть с такими форвардами – одно удовольствие. Они блестяще реализуют моменты», – считает Роберто.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» завершился со счетом 3:0. Результат первой игры – 1:1.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2018 09:54
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