Серхи Роберто: «Барселоне» пришлось попотеть»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто отметил игру атакующей линии своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». По его словам, играть с такими форвардами – одно удовольствие.

«Нам пришлось попотеть. Трудно атаковать, когда защищаешься большими силами. Но впереди у нас топовые игроки, которые просто не промахиваются. Играть с такими форвардами – одно удовольствие. Они блестяще реализуют моменты», – считает Роберто.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» завершился со счетом 3:0. Результат первой игры – 1:1.