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    Фарфан: «В России холодно девять месяцев в году. Но я привык»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от выступления за московский клуб.

    «Сейчас с уверенностью могу сказать, что я отлично адаптировался в «Локомотиве», в России. По моим меркам, у вас холодно девять месяцев в году. Но даже к холоду и низкому небу я привык. Профессионал должен показывать высокий уровень футбола в любую погоду. В «Локо» с этим хорошо справляются и другие теплолюбивые ребята.

    Если оглянуться назад, то вспоминается первая встреча с командой. Парни меня приняли тепло. Сразу начал общаться с Ману, Ари, Гилерме, позже к нам присоединился Эдер. Важно было забить первый гол, чтобы почувствовать игру, стать увереннее», – отметил перуанец.

    В нынешнем сезоне Фарфан провел 24 матча, в которых забил 12 голов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    15.03.2018 01:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 10:40

      Закалился в наших условиях.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      DeviDjons 15 марта 2018, 08:43

      А что значит низкое небо? В Перу чуть повыше?

      0
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      ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > DeviDjons 15 марта 2018, 15:54

      чем севернее , тем небо кажеться ниже .... за полярным кругом вообще ощущение что этажей 20 и небо

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