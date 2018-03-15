Фарфан: «В России холодно девять месяцев в году. Но я привык»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от выступления за московский клуб.

«Сейчас с уверенностью могу сказать, что я отлично адаптировался в «Локомотиве», в России. По моим меркам, у вас холодно девять месяцев в году. Но даже к холоду и низкому небу я привык. Профессионал должен показывать высокий уровень футбола в любую погоду. В «Локо» с этим хорошо справляются и другие теплолюбивые ребята.

Если оглянуться назад, то вспоминается первая встреча с командой. Парни меня приняли тепло. Сразу начал общаться с Ману, Ари, Гилерме, позже к нам присоединился Эдер. Важно было забить первый гол, чтобы почувствовать игру, стать увереннее», – отметил перуанец.

В нынешнем сезоне Фарфан провел 24 матча, в которых забил 12 голов.