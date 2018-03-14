СМИ: «Манчестер Сити» не станет покупать Фреда

«Манчестер Сити» отказался от идеи покупки у полузащитника «Шахтера» Фреда. Как сообщается, клуб решил переключиться на хавбека дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля. Бразилец горняков, вероятно, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Ранее в руководстве «Шахтера» подтвердили, что Фред летом покинет команду. В текущем сезоне Фред провел в чемпионате Украины 18 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.