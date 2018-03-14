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    СМИ: «Манчестер Сити» не станет покупать Фреда

    «Манчестер Сити» отказался от идеи покупки у полузащитника «Шахтера» Фреда. Как сообщается, клуб решил переключиться на хавбека дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля. Бразилец горняков, вероятно, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

    Ранее в руководстве «Шахтера» подтвердили, что Фред летом покинет команду. В текущем сезоне Фред провел в чемпионате Украины 18 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: The Times

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    14.03.2018 18:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 14 марта 2018, 19:01

      автор наркоман? .. в сити не пойдёт пойдёт в другое сити чтоль? .. юнайтед скорее всего ..

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