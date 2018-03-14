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КДК оштрафовал «Спартак» на 200 тысяч

14 марта 2018, 16:07
12

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях в отношении «Спартака» и «СКА-Хабаровска» по матчу 22-го тура чемпионата России. В той игре красно-белые одержали победу с минимальным счетом 1:0.

«По матчу «Спартак» – «СКА-Хабаровск»: за использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. За скандирование болельщиками хозяев ненормативной лексики клуб также оштрафован на 100 тыс. рублей.

За задержку матча на 4 минуты командой гостей «СКА-Хабаровск» оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Григорьянц Артур
Комментарии (12)
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giluxa1963
1521033821
маловато будет
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DOCTOR PENALTY
1521035341
Главное, что Спартак выиграл и вернулся в гонку.
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vladimir-7
1521036789
Задержка зависела только от замен игроков той и другой команды. Интересно, на, что потратит КДК эти 250 тыс. рублей или себе по карманам разложат? И так каждый раз?
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СШГЭС
1521039689
Спартак не оштрафован только за отмененную игру в Самаре, чинуши нашли дойную корову.
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Сибирь за Спартак
1521039830
Берут пример с правительства.
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AlfavitЪ
1521040725
Штраф за то, что он Спартак.
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Кинстифа
1521042367
похоже кдк только живет на штрафах Спартака)))
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OfaZavr
1521044536
продолжают во всю рубить с клубов а настоящие виновники остаются безнаказанными и продолжают творить снова.
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zigbert
1521049264
Когда же наконец до людей дойдет что это зло.
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diktatop
1521115660
ну почему не пойти на компромисс с фанатами, организовать фаер шоу допустим тока в фан секторе и по сценарию.... дак нет иначе доить бабки ни как будет
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