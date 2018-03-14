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    КДК оштрафовал «Спартак» на 200 тысяч

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях в отношении «Спартака» и «СКА-Хабаровска» по матчу 22-го тура чемпионата России. В той игре красно-белые одержали победу с минимальным счетом 1:0.

    «По матчу «Спартак» – «СКА-Хабаровск»: за использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. За скандирование болельщиками хозяев ненормативной лексики клуб также оштрафован на 100 тыс. рублей.

    За задержку матча на 4 минуты командой гостей «СКА-Хабаровск» оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 16:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +818

      diktatop 15 марта 2018, 15:07

      ну почему не пойти на компромисс с фанатами, организовать фаер шоу допустим тока в фан секторе и по сценарию.... дак нет иначе доить бабки ни как будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp 14 марта 2018, 21:48

      не дорого....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 20:41

      Когда же наконец до людей дойдет что это зло.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 19:22

      продолжают во всю рубить с клубов а настоящие виновники остаются безнаказанными и продолжают творить снова.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 марта 2018, 19:20

      КДК контора 3,14дарасов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 14 марта 2018, 18:46

      похоже кдк только живет на штрафах Спартака)))

      5
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 14 марта 2018, 18:18

      Штраф за то, что он Спартак.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 14 марта 2018, 18:03

      Берут пример с правительства.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 14 марта 2018, 18:01

      Спартак не оштрафован только за отмененную игру в Самаре, чинуши нашли дойную корову.

      10
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 марта 2018, 17:13

      Задержка зависела только от замен игроков той и другой команды.
      Интересно, на, что потратит КДК эти 250 тыс. рублей или себе по карманам
      разложат? И так каждый раз?

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