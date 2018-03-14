КДК оштрафовал «Спартак» на 200 тысяч

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях в отношении «Спартака» и «СКА-Хабаровска» по матчу 22-го тура чемпионата России. В той игре красно-белые одержали победу с минимальным счетом 1:0.

«По матчу «Спартак» – «СКА-Хабаровск»: за использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. За скандирование болельщиками хозяев ненормативной лексики клуб также оштрафован на 100 тыс. рублей.

За задержку матча на 4 минуты командой гостей «СКА-Хабаровск» оштрафован на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.