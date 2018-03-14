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    Виллиан: «Месси? Угрозу представляют все игроки «Барселоны»

    Полузащитник «Челси» Виллиан признает, что ему и его товарищам придется набраться терпения и поработать без мяча в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» на «Камп Ноу».

    «Конечно, я доволен своей формой в данный момент, и я доволен голами, которые забил. Но я хочу еще больше, и команда хочет большего. Мы приехали сюда бороться, и конечно, мы уважаем «Барселону», у них потрясающие футболисты, и это крупный клуб, но и «Челси» — серьезный клуб. Мы должны сделать свою работу идеально, чтобы пройти в следующий раунд.

    Мы знаем, что тут огромное поле, и нам необходимо держаться вместе и стараться изо всех сил, чтобы не пропустить, более того, нам нужно организовывать контратаки.

    Мы знаем уровень Месси и «Барселоны», у них много классных футболистов. Конечно, мы будем пристально следить за Месси, потому что это великий игрок. И на поле он делает, что хочет. Так что нам необходимо быть готовыми и присматривать за ним, но угрозу представляют все игроки «Барселоны».

    Конечно, Иньеста — великий игрок, но в «Барселоне» много футболистов, которые могут выйти на поле и сделать то, что делал Иньеста много лет. Нам следует играть так, как мы играли на «Бридже», потому что мы хотим пройти дальше. Иньеста, без сомнения, важен, однако у них много хороших игроков, так что нам нужно очень постараться завтра», – считает Виллиан.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Челси» состоится в среду, 14 марта, в 22:45 по московскому времени. Результат первой игры – 1:1.

    Источник: ФК «Челси»

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    14.03.2018 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 14 марта 2018, 11:20

      Угрозу представляют все, а забивает как всегда Месси. Он же гений.

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 14 марта 2018, 11:16

      Старайтесь ребята а то Барселона уже поднадоела

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