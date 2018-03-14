Конте: «Иньеста – футбольный гений. Надеюсь, что он не пропустит матч с «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» признался, что очень любит игру полузащитника каталонской команды Андреса Иньесты.

Ранее сообщалось, что испанский хавбек может пропустить встречу из-за травмы.

«Я восхищаюсь Иньестой и другими воспитанниками «Барсы» – Пике, Бускетсом. Иньеста – футбольный гений, которого я люблю сравнивать с Андреа Пирло.

Я не знаю, сыграет ли Андрес завтра, но в таких матчах тренерам нужны их лучшие игроки. Я не надеюсь на то, что он пропустит матч из-за травмы», – сказал Конте.