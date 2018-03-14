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    Конте: «Иньеста – футбольный гений. Надеюсь, что он не пропустит матч с «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» признался, что очень любит игру полузащитника каталонской команды Андреса Иньесты.

    Ранее сообщалось, что испанский хавбек может пропустить встречу из-за травмы.

    «Я восхищаюсь Иньестой и другими воспитанниками «Барсы» – Пике, Бускетсом. Иньеста – футбольный гений, которого я люблю сравнивать с Андреа Пирло.

    Я не знаю, сыграет ли Андрес завтра, но в таких матчах тренерам нужны их лучшие игроки. Я не надеюсь на то, что он пропустит матч из-за травмы», – сказал Конте.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2018 00:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 10:43

      так и есть, Иньеста великолепен и заслужен, жаль только так золотой мяч и не получил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 10:04

      Конте все прекрасно понимает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 марта 2018, 02:04

      приятно слышать

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