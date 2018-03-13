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    Нобоа: «Рубин» должен деньги футболистам? Когда хочется играть, не думаешь о финансах»

    Полузащитник казанского «Рубина» Кристиан Нобоа заявил, что его не остановила финансовая ситуация в волжском клубе, когда в последнее трансферное окно он перешел в команду из санкт-петербургского «Зенита».

    – Вас не пугает то, что «Рубин» был должен много денег футболистам?

    – Когда желание играть так велико, уже не думаешь о деньгах. Этот вопрос меня не беспокоил, хотелось скорее выйти на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2018 21:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 14 марта 2018, 10:23

      Когда слышишь что игроки жалуются на задержку зп, возникает ощущение что они тоже живут от зарплаты до зарплаты.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 10:22

      правильно, истинный футболист не думают в первую очередь о деньгах.

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      Рейтинг: +459

      77SAM 14 марта 2018, 09:57

      Вот бы все так, тогда можно и болельщикам приплачивать из зарплаты футболистов. Даёшь флеш моб !

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      Рейтинг: +134

      vinsent 14 марта 2018, 07:28

      3,14здливая собака...... кто те мешал тогда в ростове играть ...вонючий индеец

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 марта 2018, 06:55

      Пожил бы ты как большинство россиян 0т зарплаты до зарплаты-по другому бы заговорил.

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 марта 2018, 05:38

      Жирок накоплен, поэтому и не беспокоит отсутствие зарплаты.

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 14 марта 2018, 04:52

      Кто бы говорил, что деньги не важны для футболиста. Погнался в зенит денег срубить и сел на банку.

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      Рейтинг: +1297

      compka 14 марта 2018, 01:15

      Они профессионалы, получают приличную зарплату, понимают, что не заплатить клуб не сможет (санкции РФС, УЕФА, ФИФА), поэтому делают свое дело. А клуб заплатит, куда денется.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 22:14

      Бердыев знает на что он способен,потому и взял.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 13 марта 2018, 22:10

      Он доверяет Бердыеву.

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