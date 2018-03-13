Нобоа: «Рубин» должен деньги футболистам? Когда хочется играть, не думаешь о финансах»

Полузащитник казанского «Рубина» Кристиан Нобоа заявил, что его не остановила финансовая ситуация в волжском клубе, когда в последнее трансферное окно он перешел в команду из санкт-петербургского «Зенита».

– Вас не пугает то, что «Рубин» был должен много денег футболистам?

– Когда желание играть так велико, уже не думаешь о деньгах. Этот вопрос меня не беспокоил, хотелось скорее выйти на поле.