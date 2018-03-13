Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сильва рассказал о тяжелом состоянии своего новорожденного сына

    Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва рассказал, что его новорожденный сын продолжает бороться за жизнь.

    «В тот момент, когда я играю в футбол, забываю обо всем остальном на свете. Я чувствую себя счастливым на поле.

    Я не люблю говорить о личной жизни, мне тяжело это делать, но многие знают, что сейчас мой сын продолжает бороться за жизнь. Ему становится лучше», – приводит слова испанского футболиста BBC.

    В конце декабря супруга Сильвы родила сына, роды были преждевременными, из-за чего ребенок до сих пор находится под присмотром врачей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2018 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 марта 2018, 14:15

      Здоровья малышу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 10:57

      Опять заголовок тупорылый.
      Нужно было писать в заголовке вот так:"Давид Сильва рассказал,что его ребёнку становиться лучше".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 11:02

      Вот из за таких заманух уже не хочется статьи открывать.Потому что уже ждешь какой то подвох. Уж лучше не читать и не разочаровываться.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Евгений Агеев 13 марта 2018, 11:11

      Точно,аж порой обидно)))))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11