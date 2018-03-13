Сильва рассказал о тяжелом состоянии своего новорожденного сына

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва рассказал, что его новорожденный сын продолжает бороться за жизнь.

«В тот момент, когда я играю в футбол, забываю обо всем остальном на свете. Я чувствую себя счастливым на поле.

Я не люблю говорить о личной жизни, мне тяжело это делать, но многие знают, что сейчас мой сын продолжает бороться за жизнь. Ему становится лучше», – приводит слова испанского футболиста BBC.

В конце декабря супруга Сильвы родила сына, роды были преждевременными, из-за чего ребенок до сих пор находится под присмотром врачей.