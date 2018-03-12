Геркус сообщил, что «Локомотив» ведет переговоры с Фарфаном о продлении контракта

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что успехи команды в текущем сезоне в большинстве своем связаны с хорошей игрой нападающего Джефферсона Фарфана. По словам руководителя, железнодорожники уже вступили с 33-летним футболистом в переговоры по поводу нового контракта. Действующее соглашение перуанца истекает в июне этого года.

«Во многом благодаря Фарфану «Локомотив» так удачно выступает в нынешнем сезоне. Мы очень впечатлены уровнем игры, который он показывает. В Москве его все любят.

Мы уже ведем переговоры о продлении действующего соглашения. Это займет некоторое время. Правда ли, что новый контракт будет рассчитан на три года? Немного меньше», – приводит слова Геркуса Depor.

В нынешнем сезоне Фарфан принял участие в 24-х матчах, записав на свой счет 12 голов и шесть результативных передач.