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    Геркус сообщил, что «Локомотив» ведет переговоры с Фарфаном о продлении контракта

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что успехи команды в текущем сезоне в большинстве своем связаны с хорошей игрой нападающего Джефферсона Фарфана. По словам руководителя, железнодорожники уже вступили с 33-летним футболистом в переговоры по поводу нового контракта. Действующее соглашение перуанца истекает в июне этого года.

    «Во многом благодаря Фарфану «Локомотив» так удачно выступает в нынешнем сезоне. Мы очень впечатлены уровнем игры, который он показывает. В Москве его все любят.

    Мы уже ведем переговоры о продлении действующего соглашения. Это займет некоторое время. Правда ли, что новый контракт будет рассчитан на три года? Немного меньше», – приводит слова Геркуса Depor.

    В нынешнем сезоне Фарфан принял участие в 24-х матчах, записав на свой счет 12 голов и шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2018 15:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +351

      Константинн 12 марта 2018, 20:17

      О контракте с Сухиной нужно думать в первую очередь.

      -2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 марта 2018, 19:10

      Фарфан профессионал , его надо оставлять года на 2 точно , а потом уже можно посмотреть в какой он форме будет ! Очень рад что он попал в ЛОКО , набрал хорошую форму и сильно помог Локомотиву преобразиться !

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 марта 2018, 16:32

      надеюсь, переговоры завершатся успешно. Джеф еще поможет Локо.

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