Ильин и Биквалфи сыграют впереди у «Урала», Эдер и Фернандеш – в атаке «Локомотива»

Кто такой Ферандеш?)
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 22-го тура РФПЛ.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.
«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Коломейцев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ферандеш, Эдер.
Поединок состоится в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена – Уралмаш» и начнется в 17:00 по московскому времени.
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