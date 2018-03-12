Ильин и Биквалфи сыграют впереди у «Урала», Эдер и Фернандеш – в атаке «Локомотива»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 22-го тура РФПЛ.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Коломейцев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ферандеш, Эдер.

Поединок состоится в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена – Уралмаш» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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