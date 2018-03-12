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    Ильин и Биквалфи сыграют впереди у «Урала», Эдер и Фернандеш – в атаке «Локомотива»

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 22-го тура РФПЛ.

    «Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.

    «Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Коломейцев, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ферандеш, Эдер.

    Поединок состоится в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена – Уралмаш» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    12.03.2018 15:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +33

      Chambo 12 марта 2018, 17:15

      Кто такой Ферандеш?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 марта 2018, 16:26

      Гильерме нет в заявке! Интересно, почему?

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Diesel133 12 марта 2018, 16:41

      Не ужели Палыч его после мандража с Атлетико отправил поразмышлять о жизни... В. Денисова после ошибки с Ниццей усадил на лавку и даже на замену не выпускает, Сёмин не даст расслабиться никому, нужно держать концентрацию весь матч...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > mdu86 12 марта 2018, 19:09

      Вряд ли. У Гили нет сильных конкурентов, как у Виталика. Вроде на пресс-конференции должен прояснить ситуацию.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 12 марта 2018, 16:18

      Бомбардир, проверьте информацию! Состав Локомотива не верен!!! Гилерме нет в основе!!!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 марта 2018, 16:08

      ЛОКОмотив!!!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 12 марта 2018, 15:59

      Вот уже Чорлука в основе, надеюсь он уже в полном порядке и покажет свой уровень! Ну как же всё таки не хватает Фарфана и Ари... Удачи и победы Локомотиву!

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