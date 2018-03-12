Гулиев: «После матча с «Зенитом» увидели следы шипов у Сигурдссона на груди»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев, который появился на поле в матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» на 65 минуте, оценил результат встречи. По его словам, сине-бело-голубые ничем не удивили, показав ожидаемый футбол.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

– Со стороны игра показалось жесткой.

– Это нормально. Мне не нравится, когда футболисты убирают ноги, игроки обязаны полностью отдаваться игре. Главное, чтобы не было травм. Но всегда нужно играть в рамках правил. К примеру, в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди.

– «Зенит» удивил тебя чем-нибудь?

– Они показали игру, которую мы ожидали. На теории хорошо изучили соперников, были готовы к игре.

– Удовлетворен результатом?

– У нас было больше шансов на победу. Огорчен, что не сумели завоевать три очка. С другой стороны, нам противостояла команда из верхней части таблицы.