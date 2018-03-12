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    Гулиев: «После матча с «Зенитом» увидели следы шипов у Сигурдссона на груди»

    Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев, который появился на поле в матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» на 65 минуте, оценил результат встречи. По его словам, сине-бело-голубые ничем не удивили, показав ожидаемый футбол.

    Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

    – Со стороны игра показалось жесткой.

    – Это нормально. Мне не нравится, когда футболисты убирают ноги, игроки обязаны полностью отдаваться игре. Главное, чтобы не было травм. Но всегда нужно играть в рамках правил. К примеру, в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди.

    – «Зенит» удивил тебя чем-нибудь?

    – Они показали игру, которую мы ожидали. На теории хорошо изучили соперников, были готовы к игре.

    – Удовлетворен результатом?

    – У нас было больше шансов на победу. Огорчен, что не сумели завоевать три очка. С другой стороны, нам противостояла команда из верхней части таблицы.

    Источник: ФК «Ростов»

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    12.03.2018 10:31
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 12 марта 2018, 16:23

      Смотри на женскую грудь, она лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 марта 2018, 12:12

      Надо было запротоколировать, снять побои и открыть долгую судебную тяжбу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 марта 2018, 12:07

      Зенька на внутренней арене крайне редко играет чисто и честно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 12 марта 2018, 11:54

      Голубые козло-бакланы обнаглевшие от бабла и безнаказанности !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 11:32

      Подлость Зенита просто зашкаливает

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 11:34

      У них всегда все зашкаливает.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 12 марта 2018, 11:35

      Аж стыдно за то,что играют в РФПЛ такие наглецы!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 12:24

      Уж кони бы молчали имея в составе Верблума...
      В свой огород смотрите.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 марта 2018, 10:40

      Жаль, что на груди у Еськова нет следов , а хотелось бы.

      6
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