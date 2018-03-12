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    Игуаин не смог реализовать 5 из 17 пенальти в Серии А

    В минувшее воскресенье состоялся матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» встречался с «Удинезе». Игра завершилась со счетом 2:0.

    Нападающий туринцев Гонсало Игуаин стал в этой встрече автором голевой передачи, а на 38-й минуте при счете 1:0 не смог реализовать 11-метровый удар. Таким образом, аргентинец не реализовал уже пять из 17 пенальти за свою карьеру в Серии А.

    Стоит отметить, что за последние пять сезонов больше всех в турнире не забил с 11-метровой отметки нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди – шесть раз.

    Источник: Opta

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    12.03.2018 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 09:57

      С юбилеем

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