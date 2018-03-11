Семак: «Уфа» в еврокубках? У нас нет условий, чтобы заниматься этими вопросами»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак ответил на вопрос о целях команды и возможном попадании в еврокубки.

«Попадание в еврокубки? Наше дело работать. Чтобы ставить задачи, нужно создать условия, которых будет достаточно, чтобы решать определенные задачи. На данный момент нас нет условий, чтобы заниматься этими вопросами. Мы стараемся делать максимум того, что мы можем», – сказал Семак.

«Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.