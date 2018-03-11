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    Семак: «Уфа» в еврокубках? У нас нет условий, чтобы заниматься этими вопросами»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак ответил на вопрос о целях команды и возможном попадании в еврокубки.

    «Попадание в еврокубки? Наше дело работать. Чтобы ставить задачи, нужно создать условия, которых будет достаточно, чтобы решать определенные задачи. На данный момент нас нет условий, чтобы заниматься этими вопросами. Мы стараемся делать максимум того, что мы можем», – сказал Семак.

    «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Уфа»

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    11.03.2018 13:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 11 марта 2018, 16:49

      Через годик,через два
      Будем в кубке УЕФА!
      Так говорил Игорь. А в этом сезоне думаю рановато.

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