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Бубнов считает, что «Спартак» разгромит «СКА-Хабаровск»

11 марта 2018, 11:05
22

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» легко выиграет у «СКА-Хабаровска» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Красно-белые – явные фавориты матча, и любой другой исход станет сенсацией. В первую очередь, это связано с проблемами СКА с организацией игры в атаке. Хабаровчане не смогли забить ни в кубковом матче, ни во встрече с «Тосно». Думаю, после этого поражения у СКА не осталось никаких шансов на сохранение прописки в РФПЛ.

«Спартак» же обладает одной из самых сильных атакующих линий в чемпионате России и должен при родных трибунах забивать такому сопернику как можно больше. Для подобного исхода есть все предпосылки, поэтому прогнозирую разгромную победу столичного клуба со счетом 3:0», – заявил Бубнов.

Матч «Спартак» – «СКА-Хабаровск» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Бубнов Александр
Комментарии (22)
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acer2003
1520756277
Не надо говорить"гоп" пока не перепрыгнул! Всё станет на место после иглы, тогда и выводы
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Полная Канистра
1520757411
лучше просто победить с любым счётом и без травм
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_Kesh_Suntar_
1520758825
Про Зенит тоже самое говорил! ) Итог....,
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Боцман59rus
1520758910
всегда нравилась подача , манера общения и аналитика Бубнова ,но в последнее время Александр заметно сдал, либо здоровье, либо успокоили сверху, так что интерес к его экспертизе и творчеству заметно поугас, а по поводу очевидных прогнозов на матчи лидеров, то на них способна любая гадалка на курском вокзале, много ума не требуется, как и футбольного прошлого
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OfaZavr
1520758964
ну дай Бог чтобы так и вышло. Вперед Спартак!
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Одинокий волк Маквейд
1520759965
Некоторые букмекеры предсказывают тотал около 5.
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СШГЭС
1520761040
У нас в гаражах все мужики так считают. Кроме одного придурка, он военный.
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Антимат
1520763193
Вопрос один - сколько забьют.
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Супермачо
1520774637
Не бубнел бы ты, ибо на практике выходит всегда наоборот с твоими прогнозами.
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zigbert
1520843648
Перед матчем предчувствие было не хорошее.
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