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    Бубнов считает, что «Спартак» разгромит «СКА-Хабаровск»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» легко выиграет у «СКА-Хабаровска» в матче 22-го тура чемпионата России.

    «Красно-белые – явные фавориты матча, и любой другой исход станет сенсацией. В первую очередь, это связано с проблемами СКА с организацией игры в атаке. Хабаровчане не смогли забить ни в кубковом матче, ни во встрече с «Тосно». Думаю, после этого поражения у СКА не осталось никаких шансов на сохранение прописки в РФПЛ.

    «Спартак» же обладает одной из самых сильных атакующих линий в чемпионате России и должен при родных трибунах забивать такому сопернику как можно больше. Для подобного исхода есть все предпосылки, поэтому прогнозирую разгромную победу столичного клуба со счетом 3:0», – заявил Бубнов.

    Матч «Спартак» – «СКА-Хабаровск» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.03.2018 11:05
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 12 марта 2018, 11:34

      Перед матчем предчувствие было не хорошее.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 марта 2018, 17:28

      Идиот -зачем мнение этого тупого прогнозиста публиковать то-он ведь всегда мимо цели говорит .Надеюсь на этот раз он не ошибется,потому мы сами ак считаем.Это и слепому ясно .

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 марта 2018, 16:23

      Не бубнел бы ты, ибо на практике выходит всегда наоборот с твоими прогнозами.

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 11 марта 2018, 15:08

      по всем параметрам Спартак сильнее и более мотивирован ! но ... всегда есть НО ! как про обезьяну с гранатой

      0
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      Рейтинг: +18074

      ilichkadr 11 марта 2018, 14:06

      Поскольку у СКА не осталось никаких шансов на сохранение прописки в РФП и терять им похоже нечго, то сегодня хабаровчане покажут свою игру. Поглядим посмотрим на разгромную победу столичного клуба.............

      0
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      Рейтинг: +2054

      almanev 11 марта 2018, 13:43

      Про Томь в том году то же самое говорил, в итоге с пенальти один гол.

      0
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 11 марта 2018, 13:41

      Какой Бубнов умный, ну просто поразительно!

      0
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      Рейтинг: +718

      Антимат 11 марта 2018, 13:13

      Вопрос один - сколько забьют.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 11 марта 2018, 12:37

      У нас в гаражах все мужики так считают. Кроме одного придурка, он военный.

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 марта 2018, 12:19

      Некоторые букмекеры предсказывают тотал около 5.

      8
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