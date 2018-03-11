Бубнов считает, что «Спартак» разгромит «СКА-Хабаровск»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» легко выиграет у «СКА-Хабаровска» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Красно-белые – явные фавориты матча, и любой другой исход станет сенсацией. В первую очередь, это связано с проблемами СКА с организацией игры в атаке. Хабаровчане не смогли забить ни в кубковом матче, ни во встрече с «Тосно». Думаю, после этого поражения у СКА не осталось никаких шансов на сохранение прописки в РФПЛ.

«Спартак» же обладает одной из самых сильных атакующих линий в чемпионате России и должен при родных трибунах забивать такому сопернику как можно больше. Для подобного исхода есть все предпосылки, поэтому прогнозирую разгромную победу столичного клуба со счетом 3:0», – заявил Бубнов.

Матч «Спартак» – «СКА-Хабаровск» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.