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    Попов не сможет сыграть со «Спартаком» из-за условий контракта

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что полузащитник Ивелин Попов не сможет сыграть в матче 23-го тура чемпионата России против «Спартака» из-за условий контракта.

    «Может ли он сыграть со «Спартаком»? Нет. Он не имеет права», – сказал Бердыев.

    Ранее сообщалось, что Попов может сыграть со «красно-белыми», если «Рубин» заплатит москвичам 3 миллиона евро.

    Источник: ФК «Рубин»

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    11.03.2018 01:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +380

      Гуус 11 марта 2018, 16:01

      Зассали свинтуки просто, побоялись того что Ивелин наказал бы их..
      просить 3 млн евро за то чтобы игрок сыграл против своей команды за другую в аренде это не адекватное решение.
      ибо на сайте трансфермаркете попов как раз оценивается в эти 3 млн

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 11:29

      правильно, все так делают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 11 марта 2018, 08:35

      А они как хотели? "И рыбку съесть и на ... сесть"?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > oyabun 11 марта 2018, 14:55

      ...при чём здесь рыбка,обойдёмся и без Попова. Думаю,наш РУБИН даст бой!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 11 марта 2018, 07:29

      все же продумано, кто будет себе вредить!!!

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