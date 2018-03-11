Попов не сможет сыграть со «Спартаком» из-за условий контракта

Зассали свинтуки просто, побоялись того что Ивелин наказал бы их..
просить 3 млн евро за то чтобы игрок сыграл против своей команды за другую в аренде это не адекватное решение.
ибо на сайте трансфермаркете попов как раз оценивается в эти 3 млн
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что полузащитник Ивелин Попов не сможет сыграть в матче 23-го тура чемпионата России против «Спартака» из-за условий контракта.
«Может ли он сыграть со «Спартаком»? Нет. Он не имеет права», – сказал Бердыев.
Ранее сообщалось, что Попов может сыграть со «красно-белыми», если «Рубин» заплатит москвичам 3 миллиона евро.