Попов не сможет сыграть со «Спартаком» из-за условий контракта

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сообщил, что полузащитник Ивелин Попов не сможет сыграть в матче 23-го тура чемпионата России против «Спартака» из-за условий контракта.

«Может ли он сыграть со «Спартаком»? Нет. Он не имеет права», – сказал Бердыев.

Ранее сообщалось, что Попов может сыграть со «красно-белыми», если «Рубин» заплатит москвичам 3 миллиона евро.