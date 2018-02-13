3 миллиона – стоимость участия Попова в матче со «Спартаком»

Стала известна сумма, которую должен заплатить казанский «Рубин», если хочет, чтобы арендованный у московского «Спартака» полузащитник Ивелин Попов сыграл в матче против красно-белых весной.

Так, волжане должны будут перечислить на счет москвичей 3 миллиона евро. При этом отметим, что сама аренда болгарина в «Рубин» бесплатна.

Встреча «Рубин» – «Спартак» состоится 18 марта.

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