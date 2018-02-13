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    3 миллиона – стоимость участия Попова в матче со «Спартаком»

    Стала известна сумма, которую должен заплатить казанский «Рубин», если хочет, чтобы арендованный у московского «Спартака» полузащитник Ивелин Попов сыграл в матче против красно-белых весной.

    Так, волжане должны будут перечислить на счет москвичей 3 миллиона евро. При этом отметим, что сама аренда болгарина в «Рубин» бесплатна.

    Встреча «Рубин» – «Спартак» состоится 18 марта.

    Все зимние трансферы РФПЛ в одном месте

    Источник: Sport24

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    13.02.2018 20:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 февраля 2018, 12:15

      Аренда бесплатна, говорят зарплата на 2/3 за наш счет, Набиуллин вроде как намылился в Зенит... без оплаты в 3 миллиона они, естественно, обойдутся легко... на него что, других претендентов - попроще - не было? Какой смысл вообще было его им отдавать? Ну, посидел бы на лавке, глядишь - пригодился бы пару-тройку раз, может забил бы гол-красавец в какой-нть нужный момент, "редко да метко"...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 10:57

      ну и правильно а то вдруг на него только в матче против Спартака вдохновение найдет и начнет рвать и метать)

      2
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 13 февраля 2018, 23:31

      Однако-сь?!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 февраля 2018, 21:50

      Спартак очень настаивал на этом пункте ! Он его получил . А Рубину - да все нормально !

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 февраля 2018, 21:44

      Сумма назначена слово за Рубином.

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 февраля 2018, 21:44

      Правильный пункт. И так нахаляву получили, еще и направляют против Спартака.....

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 13 февраля 2018, 21:33

      Не понимаю этого пункта.

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 13 февраля 2018, 21:26

      если он весь матч отыграет, то за 1 минуту заплатят 33333 евро.

      0
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 13 февраля 2018, 21:05

      Значит не будет играть.

      9
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 13 февраля 2018, 21:02

      Не кислая такая сумма за 90 минут игры!))

      3
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