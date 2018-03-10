Рамос ушел с поля во время матча с «Эйбаром», чтобы сходить в туалет 

Защитник«Реала» Серхио Рамос ушел с поля в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:1).

На 73-й минуте матча игрок подошел к главному арбитру, сказал ему что-то и ушел в подтрибунное помещение. Пять минут спустя он вернулся на поле. Как сообщил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, Рамос выходил в туалет.

«Он немного обделался», – сказал Зидан со смехом на пресс-конференции.