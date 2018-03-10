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    Рамос ушел с поля во время матча с «Эйбаром», чтобы сходить в туалет 

    Защитник«Реала» Серхио Рамос ушел с поля в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:1).

    На 73-й минуте матча игрок подошел к главному арбитру, сказал ему что-то и ушел в подтрибунное помещение. Пять минут спустя он вернулся на поле. Как сообщил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, Рамос выходил в туалет.

    «Он немного обделался», – сказал Зидан со смехом на пресс-конференции.

    Источник: Marca

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    10.03.2018 18:40
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 марта 2018, 10:18

      Ну и что? Все мы-живые люди и в этом плане ничем от животного мира не отличаемся! Понятно,что главный тренер перевел все на черный юмор ,но скорее всего перед матчем игроку могли дать какое-то лекарство против спазма,которое через 2-3 часа способна действовать как мочегонное средство! Молодым,это конечно,смешно,но все приходит -с возрастом ,в том числе и это!

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 марта 2018, 23:54

      Ох, Серёжка,улыбнул)))

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 10 марта 2018, 23:13

      надо вводить подставного универсального игрока,а вдруг вратарю припрёт,думаю в 2030 г.нэ.ФИФА этот вопрос подымет

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 21:35

      Теперь по его примеру все начнут отпрашиваться у судьи на 5 минут - кто в туалет а кто пивка попить.

      3
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 10 марта 2018, 21:04

      Шепнул с подливой?

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 10 марта 2018, 20:59

      5 минут? Ср,ать ходил что-ли)

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 марта 2018, 20:41

      Зидан хорошо пошутил ! Хотя впервые такое на моей памяти !

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 марта 2018, 20:30

      пора биотуалеты возле поля ставить

      1
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 10 марта 2018, 20:15

      Давно меня мучал этот вопрос, как в такой ситуации поступать футболиста!)))

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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 10 марта 2018, 19:57

      Срамота.
      И писать про это срамота.
      И писать... Тьфу.

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