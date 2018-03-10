Салах: «Хочу забить «МЮ», поскольку это единственная команда топ-шесть, которую я не огорчал в сезоне»

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 30 тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Египтянин в турнире забил в предыдущих пяти встречах.

«Помню, как в игре первого круга из-за великолепной игры Давида Де Хеа я не реализовал момент. Отличный вратарь!

«Юнайтед» – единственная команда топ-шесть, которой я не забивал. Постараюсь их огорчить в игре на «Олд Траффорд», – сказал африканец.

Встреча начнется в 15:30 по Москве.