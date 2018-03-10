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    Салах: «Хочу забить «МЮ», поскольку это единственная команда топ-шесть, которую я не огорчал в сезоне»

    Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 30 тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Египтянин в турнире забил в предыдущих пяти встречах.

    «Помню, как в игре первого круга из-за великолепной игры Давида Де Хеа я не реализовал момент. Отличный вратарь!

    «Юнайтед» – единственная команда топ-шесть, которой я не забивал. Постараюсь их огорчить в игре на «Олд Траффорд», – сказал африканец.

    Встреча начнется в 15:30 по Москве.

    Источник: Skysports

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    10.03.2018 11:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 марта 2018, 22:53

      Упс)) Янг таких болтунов в свой карман сажает))))

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 марта 2018, 15:16

      Салах всё получиться!!! удачи Ливерпулю)

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 15:13

      Бывает и такое,моментов много а мяч не идет в ворота и все тут.

      1
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 10 марта 2018, 13:22

      Давай оставим все как есть-ты же хороший игрок,не порти карму себе)))

      -2
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      Рейтинг: +47

      red-killer 10 марта 2018, 12:28

      И врятли получиться забить.

      0
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      Рейтинг: +47

      red-killer 10 марта 2018, 12:28

      И врятли у тя получиться забить.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 марта 2018, 11:47

      летом тебя ждёт тоже)))..команда топ-шесть..или топ-жесть..?
      Не забивай,пожалуйста..((

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