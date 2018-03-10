Кришито: «Манчини привил «Зениту» итальянский менталитет»

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито рассказал о влиянии на команду главного тренера Роберто Манчини. По словам защитника, в коллективе теперь преобладает итальянский менталитет.

«Нам нужно проявлять упорство во всех турнирах. Должен помочь итальянский менталитет, который привил команде нынешний тренер», – сказал Кришито клубному телевидению итальянского «Милана».

Манчини тренирует сине-бело-голубых с лета.