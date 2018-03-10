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    Кришито: «Манчини привил «Зениту» итальянский менталитет»

    Капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито рассказал о влиянии на команду главного тренера Роберто Манчини. По словам защитника, в коллективе теперь преобладает итальянский менталитет.

    «Нам нужно проявлять упорство во всех турнирах. Должен помочь итальянский менталитет, который привил команде нынешний тренер», – сказал Кришито клубному телевидению итальянского «Милана».

    Манчини тренирует сине-бело-голубых с лета.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 11:05
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1532

      starche 11 марта 2018, 00:45

      Ему бы не помешало поставить игру, а то смотреть на бестолковую тягомотину уже порядком надоело.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 марта 2018, 17:58

      если то что мы видим у Зенита итальянский менталитет , то я не завидую итальянцам))

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 марта 2018, 14:54

      Итальянский менталитет : стоять , стоим , и будем выстоять !

      3
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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 марта 2018, 14:20

      Оно и видно,с каждой игрой все хуже и хуже.

      3
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 марта 2018, 13:56

      Не соглашусь только в одном - не привил, а только прививает... Так как нужно убрать в команде, как кто-то ниже сказал, - русский пофигизм.. Если Манчини дадут готовить команду к следующему сезону - вот тогда мы увидим Зенит с истинно их менталитетом... Я надеюсь, что здравый смысл возобладает над эмоциями...

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > BarStep 10 марта 2018, 14:38

      "Русский пофигизм" на аргентинский манер, забыл добавить.)

      2
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 10 марта 2018, 13:33

      Нашим надо хромосому менять, причем поголовно всему населению.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 10 марта 2018, 13:28

      В чем же этот менталитет заключается? Обвинять во всех бедах судейство? Так это румынский.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +161

      sidors32 10 марта 2018, 13:21

      Менталитет как у сборной Италии, не попавшей на ЧМ?

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 марта 2018, 13:13

      где арги там никогда не будет ничего итальянского запомни это кришито

      4
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 10 марта 2018, 13:02

      А играть в футбол когда научит?.....

      4
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