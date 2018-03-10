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    Матч «Амкар» – «Арсенал» стал самым непосещаемым в сезоне РФПЛ

    Встреча 22 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и тульским «Арсеналом» (0:2) побила антирекорд посещаемости в текущем сезоне. Матч в Уфе согласно официальному протоколу посетило 1089 болельщиков.

    Ни на одну игру сезона так мало зрителей не пришло. На втором месте антирейтинга находится матч «Урала» и «Арсенала» (1:1), состоявшийся 8 декабря.

    Матч пермяков и туляков перенесли в Уфу из-за неготовности домашнего поля «аммиачных».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 07:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5873

      maygli 10 марта 2018, 18:15

      Если перенести матч ЦСКА - Динамо в Хабаровск, посещаемость такая же будет.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 10 марта 2018, 18:13

      Отличный гол Ткачёва!
      Дзюба в своём репертуаре, привёз левый пеналь,, так ещё и забить его не смог.
      Кое-как заковырял его. :-))

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 марта 2018, 14:58

      И так посещяемость большой не была, ещё и тренер сбежал, нет возможности дома сыграть, и погода не манит два с половиной часа на улице посидеть.
      Достаточно факторов для антирекорда.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 марта 2018, 12:41

      вы бы еще провели матч на северном полюсе, умники рфсовские

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2018, 10:45

      И самым засуженным судьей.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 марта 2018, 10:38

      Тем не менее Арсенал с победой! Если так пойдет, то тихим сапом Тула доберется до пятого места!

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik > Fan Loko mik 10 марта 2018, 15:01

      До пятого нереально. В пятёрке только гиганты.
      Шестое вакантно.

      1
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      Рейтинг: +600

      polozovs 10 марта 2018, 10:08

      А федун предлагал решение

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 10 марта 2018, 09:38

      Арсенал с победой!

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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 10 марта 2018, 08:40

      А для кого вообще идёт чемпионат?
      Не для болельщиков. Никто не виноват...
      В смысле виновных не найти,
      У нас и "боссов" разные пути.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > subbotaspartak 10 марта 2018, 12:43

      для чинуш из рфс

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 марта 2018, 07:31

      такой футбол нам не нужен.

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