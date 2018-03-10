Матч «Амкар» – «Арсенал» стал самым непосещаемым в сезоне РФПЛ

Встреча 22 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и тульским «Арсеналом» (0:2) побила антирекорд посещаемости в текущем сезоне. Матч в Уфе согласно официальному протоколу посетило 1089 болельщиков.

Ни на одну игру сезона так мало зрителей не пришло. На втором месте антирейтинга находится матч «Урала» и «Арсенала» (1:1), состоявшийся 8 декабря.

Матч пермяков и туляков перенесли в Уфу из-за неготовности домашнего поля «аммиачных».