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    Ди Франческо видит «Шахтер» похожим на бразильскую команду

    Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против украинского «Шахтера». В первой игре «горняки» победили со счетом 2:1.

    «У нас неплохие шансы на проход дальше. Нам не нужно торопиться. Стабильность игры будет иметь решающее значение. Сам «Шахтер» больше похож на бразильскую команду, чем на украинскую. Это касается стиля», – сказал специалист.

    Ответная игра состоится 13 марта в Риме.

    Источник: Football Italia

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    10.03.2018 06:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +108

      Axidan 12 марта 2018, 17:13

      Много бразильцев, отсюда и стиль. И потом, со времен Луческу в команде был акцент на атакующий, техничный футбол, что очень любят бразильцы.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 10 марта 2018, 11:21

      А что тут странного,в истории клуба было столько бразильцев...

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