Ди Франческо видит «Шахтер» похожим на бразильскую команду

Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против украинского «Шахтера». В первой игре «горняки» победили со счетом 2:1.

«У нас неплохие шансы на проход дальше. Нам не нужно торопиться. Стабильность игры будет иметь решающее значение. Сам «Шахтер» больше похож на бразильскую команду, чем на украинскую. Это касается стиля», – сказал специалист.

Ответная игра состоится 13 марта в Риме.